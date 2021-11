L’actor i productor nord-americà Paul Rudd, conegut pels seus papers en pel·lícules com ‘The Ant-Man’ i ‘Romeo y Julieta’ o sèries com ‘Friends’, és l'home més sexi del 2021 segons la revista ‘People’. A l’intèrpret, de 52 anys, se l'ha catalogat al llarg de la seva carrera amb tota mena d’adjectius, «amable, autocrític, afable, treballador...», destaca la publicació, que li dedica una portada.

«Sóc conscient que quan la gent s’assabenti que m’han escollit (l’home més sexi), diran: “Què?” », assegura l’actor de Nova Jersey a 'People'. «Ara espero que d'una vegada per totes em convidin a alguns d’aquests sopars sexis amb Clooney, Pitt i B. Jordan», bromeja Rudd, que afegeix a continuació: «I m’imagino que estaré en molts més iots. Estic emocionat de poder expandir la meva vida navegant. I probablement miraré de millorar en la meditació amb una llum realment suau».

De somriure fàcil

Per a ‘People’, ser humil i tenir un somriure fàcil i els ulls verds han fet que «el públic s’hagi enamorat de Rudd».

Com a projectes immediats, l'actor fa parella amb el comediant Will Ferrell en una nova sèrie d’Apple TV titulada ‘The Shrink Next Door’ i formarà part d'una de les franquícies més preuades de Hollywood amb una seqüela dels ‘Caçafantasmes’ que es titularà ‘Ghostbusters: Afterlife’.

Gairebé 20 anys casat

Tot i els èxits recents al món del cine i la televisió, Rudd confessa a la revista que el que veritablement el fa feliç és el seu matrimoni, que ja supera els 18 anys, i els seus dos fills. «Quan penso en mi, em considero un marit i un pare», assegura. «Simplement surto amb la meva família quan no estic treballant. Això és el que més m’agrada».

Cada any, des del 1985, la revista nord-americana escull l’home més sexi del planeta, títol que anteriorment ha atorgat al cantant John Legend, i als actors Michael B. Jordan, Denzel Washington o Idris Elba, entre d’altres.