El presentador de ‘La Resistencia’, David Broncano, ha rebut una altra multa per part de la policia. Aquest dimarts el compte del programa ho ha anunciat a través de les xarxes socials i el mateix presentador ho ha confirmat en l’emissió.

«Pagaré lo que tenga que pagar y aquí no ha pasado nada» pic.twitter.com/QddhUI4tw8 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 16 de noviembre de 2021

«M’han parat 40 segons a les 9.30 del matí. No hi havia cap persona. Pensava que no se n’havia assabentat ningú», va comentar l’humorista. El 2019 va rebre una amonestació que li va costar 800 euros per anar amb auriculars amb bicicleta.

Fa dos anys va explicar que havia acumulat multes de més de 3.000 euros per un radar que ell no sabia que existia i que ell anava amb el seu cotxe a 62 quilòmetres per hora en un tram limitat a 50.

Explicacions del còmic

«No faig res més que fer cavallets amb el patinet. Ara diuen que no es pot fer, però és que està guapíssim», va comentar entre rialles i restant importància a la multa. També va afirmar que «els policies van ser molt amables» i que li van dir que no el poden anar parant cada dia. A més, va comentar que va anar amb compte i que «no hi havia ningú». «Als cinc minuts veig, en el meu propi programa, un tuit: ‘Una altra vegada posant-li multes’», va finalitzar Broncano.