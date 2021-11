La supervisora del guió de la pel·lícula ‘Rust’, Mamie Mitchell, ha presentat aquest dimecres una demanda contra l’actor i productor nord-americà Alec Baldwin i altres membres de la producció d’aquest film després de la mort per un tret accidental de la directora de fotografia, Halyna Hutchins, durant el rodatge.

En la denúncia, Mitchell va acusar l’equip de producció de la pel·lícula, incloent-hi Baldwin, de ser responsable de les perilloses condicions en el set, en el qual hi havia diverses armes, i per causar-li a ella ferides físiques i emocionals després del tràgic accident que va posar fi a la vida de Hutchins a Bonanza Creek Ranch, a Santa Fe (Nou Mèxic, EUA).

La demanda d’aquest dimecres davant el Tribunal Superior de Los Angeles (EUA) se suma a la presentada fa una setmana pel cap d’il·luminació de la pel·lícula ‘Rust’, Serge Svetnoy, que també va al·legar que les condicions eren complicades.

En una roda de premsa, Mitchell, que va ser la primera a trucar al número d’emergències nord-americà després del tret, va explicar entre llàgrimes que estava al costat de Baldwin i Hitchins quan es va produir l'accident el 22 d'octubre. «Vaig sentir un tret eixordador i em vaig quedar atònita: vaig sentir gemecs de dolor i em vaig girar i vaig veure com el director (Joel Souza, que va ser ferit) estava caient cap enrere i vaig veure Halyna caient a la meva esquerra. Vaig sortir corrents i vaig trucar al 911», va recordar la cap del guió. En aquesta mateixa conferència de premsa, l’advocada de Mitchell, Gloria Allred, va assegurar que Baldwin «va triar jugar a la ruleta russa quan va disparar una arma sense comprovar-la».

La lletrada va explicar que dos dies abans del tret fatal «hi va haver senyals d’advertència» sobre l’ús de les armes en el rodatge. «Un operador de càmera havia informat de dos trets d’armes durant un assaig i va dir que era ‘molt perillós’», va apuntar Allred, que va lamentar que la producció «ignorés els importants protocols de seguretat dissenyats per garantir que les armes de foc s’utilitzin de manera segura».

Mentre avancen les indagacions oficials, s’han anat coneixent més detalls de l’accident, com que un dels subdirectors de la cinta, David Halls, que va entregar la pistola a Baldwin, va ser acomiadat d’un altre rodatge el 2019 per un incident similar tot i que, per fortuna, ningú va resultar ferit. Halls va reconèixer que a ‘Rust’ no va revisar l’arma que li va entregar a Baldwin abans d’assajar l’escena perquè estava convençut que contenia bales de mentida.