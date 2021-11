El cantant José Salazar, de 63 anys, confirmava fa uns dies que s’ha separat musicalment del seu germà Juan, amb qui formava des de fa 45 anys el popular grup Los Chunguitos. S'han separat i els dos naveguen ara en solitari, Salazar amb nou disc sota el braç. «Són coses que passen. No estem barallats i no passa res. Ara mateix cada un va per la seva banda, ell canta pel seu costat i jo pel meu [...] La gent pensarà el que vulgui, però el meu germà i jo no tenim cap problema. Si cal prendre un cafè o dinar ho fem, i no passa res», recollia la revista Semana en boca de José.

Però la dissolució no ha sigut pel que sembla tan amistosa. El diari ABC ha explicat que la ruptura va ser al gener. Diferències econòmiques i de principis que es van fer evidents quan Juan va decidir participar pel seu compte en un acte de Vox al qual José mai hauria assistit. L’enfrontament fins i tot ha acabat formant part d’un procediment judicial: «Aquest tema està en mans del meu advocat i es resoldrà d’acord amb la justícia, però no vull dir res més», reconeixia José. Per treure ferro, Salazar també ha explicat que acaba de treure el seu primer senzill en solitari, titulat «La vida te sorprende», un treball que ja coneix el seu germà Juan: «M’ha dit que és molt bonic».

Poc actiu en el terreny musical

Feia molt que el grup era més actiu en la seva faceta de personatges televisius que en el terreny musical. Els germans no publicaven un àlbum amb nou material des de l’autoeditat ‘Se escapa’ (2012), que amb prou feines va tenir repercussió. Molt més mediàtiques van ser les seves participacions en els programes ‘Tu cara me suena’, d’Antena 3, on van concursar entre el 2013 i el 2014, a Gran Hermano VIP de Telecinco, el 2015, i a Masterchef Celebrity, de La 1, el 2019.

Nebots del ‘cantaor’ Porrina de Badajoz i germans del duo Azúcar Moreno, la família al complet amb els seus vuit fills es va traslladar des del seu Badajoz natal al barri madrileny de Vallecas sent ells molt joves i a la capital van començar a actuar a la Plaza Mayor. Així van ser descoberts per Ramón Arcusa, de El Dúo Dinámico, que va possibilitar la gravació del seu primer disc, de títol homònim, Los chunguitos (1977), nom que arrossegaven des de la seva infància pel seu costum d’apedregar trens.