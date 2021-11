Són moltes les celebritats del món de l'espectacle que han visitat la Catalunya Central per gravar escenes de múltiples produccions audiovisuals. A continuació, t'oferim un llistat dels actors i actrius espanyols i internacionals de renom que han estat de pas per les comarques de la regió central.

Elsa Pataky a Sant Benet

El monestir de Sant Benet de Bages va hostatjar dos rodatges destacats l'any 2003, quatre abans de ressorgir restaurat i com a principal atractiu del complex Món Sant Benet. En aquest indret s'hi va gravar Romasanta, la versió fílmica de la vida d'un assassí en sèrie del segle XIX. La pel·lícula va estar protagonitzada per Elsa Pataky, aleshores als inicis de la seva carrera.

L'anunci de Heineken de Daniel Craig a Cardona

El popular actor anglès Daniel Craig, conegut pel seu paper com a James Bond, va participar a Cardona en el rodatge d'un anunci de la marca Heineken l'any 2018. Craig, que vestia de blanc, va enregistrar al municipi bagenc una escena de persecució que van repetir diverses vegades.

Imma Cuesta i Quim Gutiérrez sedueixen Mura amb la comèdia «3 bodas de más»

La comèdia 3 bodas de más, protagonitzada per Imma Cuesta, Martiño Rivas i Quim Gutiérrez i dirigida per Javier Ruiz Caldera van seduir el petit poble bagenc de Mura l'any 2012. Els responsables de la producció van engalanar el poble per acollir un dels casaments de la trama, concretament el que tanca la història.

Quique San Francisco, Andreu Buenafuente i Sílvia Abril coronen Montserrat a l'anunci Campofrío 2020

La parella còmica, Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, així com el ja difunt Quique San Francisco van pujar al cim més emblemàtic de la comarca del Bages per gravar una de les escenes de l'anunci que l'empresa Campofrío va registrar per la campanya de Nadal de l'any passat.

Adriana Ugarte festeja al patí del Casino de Manresa

El rodatge de la segona temporada de la sèrie "Hache" va convertir l'any passat el pati del Casino de Manresa en l'escenari d'una festa major de principi dels anys 60. En aquest esdeveniment fictici hi va participar Adriana Ugarte, actriu de El Tiempo entre costuras i Palmeras en la nieve. Així mateix també hi van ser presents els actors Pep Ambròs, Samuel Viyuela i Núria Prims.

Els germans Casas visiten Manresa per dues produccions de Netflix

Més de 130 persones d'equip tècnic i artístic van establir un set a Manresa per gravar el llargmetratge X-Tremo el 2019. Entre ells s'hi trobava l'actor Óscar Casas -germà de Mario Casas- que, tot i guarnit amb una dessuadora amb caputxa -per ordres del guió- va ser reconegut per algunes fans.

El seu germà gran, Mario Casas, també va fer parada un any més tard a la capital bagenca, juntament amb les actrius Aura Garrido i Alexandra Jiménez i l'actor José Coronado per rodar a les dependències del Centre Hospitalari de Manresa diverses seqüències de la sèrie de Netflix El inocente.

Michelle Jenner reviu la història a Cardona

Michelle Jenner, Aitor Luna, Silvia Abascal, Pablo Derqui i Daniel Grao van ser els protagonistes de La catedral del mar (2016), sèrie que es va estendre fins a Cardona on tenen lloc les escenes del judici del Tribunal de la Inquisició a Arnau.

L'internacional Liam Neeson roda 'Marlowe' a Manresa

L'últim en visitar la capital bagenca ha estat Liam Neeson. El protagonista de 'La lista de Schindler' trepitjarà dijous el centre de Manresa per gravar algunes escenes de la producció internacional 'Marlowe', una adaptació de la novel·la 'La rubia de ojos negros'.