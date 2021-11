El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, compareix dimarts al Tribunal d'Apel·lació de Gant, que estudia la seva extradició. Ara que el Tribunal Constitucional s'ha pronunciat sobre la inconstitucionalitat de la llei belga d'injúries a la corona, els magistrats d'apel·lació han de decidir si entreguen el cantant a Espanya, que el reclama per una condemna a tres anys i mig de presó per les lletres de les seves cançons. La vista està prevista al migdia, però el tribunal podria deixar per més endavant la sentència. La defensa de Valtònyc és optimista, especialment després que el TC belga tombés la llei belga d'injúries a la corona, el que limita les opcions de Bèlgica per acceptar l'ordre europea de detenció contra el raper.

Fa més de tres anys que Espanya demana a Bèlgica que entregui Valtònyc, condemnat a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de diverses cançons. La justícia belga per ara s'ha mostrat reticent a l'extradició i s'està mirant el cas amb lupa.D'entrada, un tribunal de primera instància va rebutjar l'euroordre contra el jove mallorquí el setembre del 2018 i des de llavors el Tribunal d'Apel·lació de Gant examina la petició d'entrega. Primer va preguntar al Tribunal de Justícia de la UE si podia acceptar l'extradició ràpida pel delicte d'enaltiment del terrorisme, com demanaven les autoritats espanyoles. Luxemburg va dir que no i, per tant, la justícia belga ha d'anar per la via ordinària de la doble incriminació. És a dir, ha de comprovar si els delictes de l'euroordre són equivalents en la legislació belga.

Vies limitades d'entrega

Enaltiment del terrorisme no existeix al codi penal belga. Segons fonts de la defensa el delicte d'amenaces incondicionals, pel qual Valtònyc va ser condemnat, "no és un crim a Bèlgica". Només seria delicte si l'amenaça hagués estat acompanyada d'una condició, remarquen.Com el Tribunal d'Apel·lació de Gant tenia dubtes sobre la llei d'injúries a la corona, fa un any va preguntar al Tribunal Constitucional sobre la seva legalitat. El passat 28 d'octubre el TC belga va dictaminar que la normativa belga del 1847, que castiga amb fins a 3 anys de presó aquells que insultin el rei, és inconstitucional perquè no respecta la llibertat d'expressió. L'alt tribunal va tombar la llei perquè no s'ajusta a la Constitució belga ni al Conveni Europeu de Drets Humans.Ara que ja ha consultat al TC i al TJUE, s'espera que el Tribunal d'Apel·lació de Gant adopti una decisió final sobre l'extradició de Valtònyc. Aquesta encara es podria recórrer al Tribunal de Cassació de Bèlgica, però en poques ocasions s'apel·la a aquesta última instància perquè no revisa el fons del cas, només que el procediment judicial s'hagi fet de forma correcta.