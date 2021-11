Jennifer Lawrence, que aquest mes de desembre protagonitza la portada de la revista ‘Vanity Fair’, es troba abocada en la promoció del seu nou film ‘Don’t Look up’, en el qual comparteix cartell amb Meryl Streep i Leonardo DiCaprio. La intèrpret, casada amb el galerista Cooke Maroney i embarassada del seu primer fill, revela en una entrevista que va témer per la seva vida quan el motor de l’avió en el qual volava a Nova York des de la seva ciutat natal, Louisville (Kentucky), va patir un error tècnic i va realitzar un aterratge d’emergència.

En aquell terrible moment, l’oscaritzada actriu d’‘Els jocs de la fam’ assegura que va pensar que "moriria a l’avió". De fet, l'actriu estava segura que volar en un jet privat és sinònim de "mereixo morir". "Em vaig sentir culpable" i fins i tot va pensar que "tothom estaria tan trist". En l'entrevista, Lawrence va declarar que en aquell moment es trobava amb el seu gos Pippi: "Aquesta va ser la pitjor part: tinc amb mí aquest animaló que no ha demanat ser part de res d’això".

Lawrence, de 31 anys, reconeix que va entrar en pànic quan va veure la pista d’aterratge plena de bombers i ambulàncies. Va ser llavors quan es va posar a resar. «Vaig pensar, Déu meu, potser sobrevisc, seré víctima de cremades, això serà dolorós, però potser visc».

A més, va recordar també que l’avió va rebotar i va colpejar la pista abans de frenar per complet. Els equips de rescat van obrir la porta del jet i van treure tothom il·lès. Al cap de pocs mesos, la jove va tornar a pujar en un avió, però abans va haver de medicar-se: «Recordo que vaig prendre una pastilla molt gran i algunes botelles petites de rom. El que no et mata et fa fort», conclou.