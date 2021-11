La preocupació de Cristiano Ronaldo per la seva família és màxima, per la qual cosa una recent onada d’atracaments a la ciutat de Manchester l’ha obligat a protegir encara més la seva parella Georgina Rodríguez, embarassada de bessons, i els seus quatre fills (el primogènit Cristiano Ronaldo, els bessons Eva i Mateo, i la petita Alana Martina). Per a això, el jugador ha contractat uns germans bessons que van exercir com a soldats en una unitat especial a l’Afganistan.

Segons ‘The Sun’, Sergio i Jorge Ramalheiro, després del seu pas per l’Orient Mitjà, van entrar a formar part d’una unitat d’escortes per a la policia portuguesa que protegia polítics, però han decidit deixar aquest lloc després de la suculenta oferta per part del 7 del United. D’altra banda, diversos mitjans portuguesos afirmen que els bessons es van unir a l’exèrcit quan van acabar la seva etapa en l’escola i es van obrir un lloc en la unitat de forces especials anomenada ‘Commandos’, creada a Angola el 1962.