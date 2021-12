Britney Spears, l'eterna "princesa del pop", celebra aquest dijous 40 anys i ho farà lliure de la tutela legal que ha controlat més d'una dècada la seva vida; promesa amb un ballarí i de plena actualitat per la difusió de fins a quatre documentals sobre la seva persona.

Fa només unes quantes setmanes, la justícia de Califòrnia va posar fi a la tutela que el pare de Spears exercia sobre la cantant. Ell va portar les regnes de les seves finances i li va controlar la vida personal durant gairebé 14 anys, una situació legal tan controvertida que va derivar en escàndol internacional gràcies a la insistència dels fans de Spears.

"Gràcies a vosaltres, a la vostra preocupació, crec que m'heu salvat la vida", va dir l'estrella en un vídeo d'Instagram en què deixava caure que està a punt per concedir una entrevista a Oprah Winfrey. No és difícil imaginar l'audiència que reuniria aquesta hipotètica conversa, però Spears (Mississippi, 1981) ha matisat aquesta setmana mateix que abans de fer-la, encara necessita "més temps per curar-se".

Recuperar l'autonomia

L'artista, que ha venut més de 100 milions de discos, ha recuperat l'autonomia i aviat podrà fer ús del seu patrimoni de 60 milions de dòlars, una situació radicalment diferent de la de fa uns mesos, quan havia de demanar permís per sortir de casa i gastar un dòlar.

En el seu horitzó immediat destaca el seu compromís amb Sam Asghari, un entrenador personal i ballarí que va conèixer el 2016 durant el rodatge del videoclip "Slumber Party".

La parella va anunciar l'enllaç a través d'Instagram, plataforma que s'ha convertit en l'única via de contacte entre la cantant i el seu públic.

Spears no es prodiga en esdeveniments des de fa anys i el seu darrer treball, "Glory", data del 2016.

Tot i això, el seu nom ha copat titulars i portades de mig món, no només pels embolics de la tutela legal, sinó també pels quatre documentals que repassen la seva carrera, signats per mitjans de comunicació com The New York Times, la BBC i Netflix.

Un gir de 180 graus en la seva imatge

A principi d'any, el New York Times va tornar a desfermar l'interès per Spears amb un documental, Framing Britney Spears, que aportava una visió pertorbadora de la seva fama i del constant escrutini a què va estar sotmesa.

El documental capgirava el relat que la retratava com una estrella jove i inconscient que es va esgarriar el 2008, quan va perdre la custòdia dels seus fills, es va rapar el cap i va ingressar en una clínica de rehabilitació.

En un dels vídeos d'arxiu, una Spears de 17 anys acudeix a un programa de televisió per promocionar el seu debut “...Baby One More Time”. El presentador crida la seva atenció: "Hi ha un tema que no hem discutit i del que tothom en parla". La cantant s'interessa, "de què es tracta?"

- "Els teus pits", assegura ell, diverses dècades més gran que ella.

Spears somriu, gira la vista i respon de forma automàtica que no s'ha posat implants però que respecta qui ho faci.

Era l'any 1999. Encara no hi havia un moviment "#MeToo", les xarxes socials no podien censurar el vergonyós comentari i "feminisme" era un terme de significat confús per a la majoria.

A través de moments així, en què es discuteix si Spears arribaria verge al matrimoni, seria una bona mare o com hauria de vestir es descobreix una celebritat subjecta a un examen purità i misogin.

El passat de Spears -i d'altres contemporànies com Lindsay Lohan o Paris Hilton- s'ha convertit en un símbol dels canvis que ha experimentat la cultura pop a la darrera dècada. El que era graciós el 2001 es torna inacceptable el 2021.

Un llegat atemporal

En canvi, diversos dels temes de la cantant han aconseguit entrar al panteó dels clàssics atemporals. El vídeo de "...Baby One More Time" acumula gairebé 700 milions de reproduccions a YouTube, tot i que es va estrenar a la televisió el 1998 i no va arribar a internet fins al 2009; "Toxic" supera els 600 milions a Spotify; i la seva discografia està entre les cent més escoltades de la plataforma.

Més enllà dels números, l'estètica de vídeos com "Oops!... I Did It Again" inspira disfresses i les seves actuacions han quedat a la retina de l'imaginari popular, com la serp que va exhibir a l'escenari dels premis MTV del 2001.

Per tot això, el seu espectacle fix a Las Vegas va atreure setmanalment el públic entre el 2013 i el 2017, tot i que ara sabem que es va allargar en contra de la seva voluntat. Ningú sap si tornarà als escenaris però, com va assenyalar el seu advocat, Mathew Rosengart, a la porta dels jutjats: "El que segueix ara per a Britney depèn només d'una sola persona: la Britney".