La primera ministra de Finlàndia, Sanna Marin, ha provocat una forta polèmica al seu país aquest dimarts després d’haver estat sorpresa en una discoteca d’Hèlsinki malgrat ser contacte estret de covid-19.

La política finlandesa, elegida el 10 de desembre del 2019, és la primera ministra més jove del món, té 36 anys, i és la persona més jove a ocupar aquest càrrec en la història de Finlàndia. Aquest mateix dilluns, la dirigent va demanar perdó públicament després de veure’s exposada a les fotos publicades per una revista del país. Marin va acudir a la festa malgrat que hores abans, el seu ministre d’Afers Exteriors, Pekka Haavisto, donés positiu.

«Error greu»

Segons la primera ministra, el seu entorn li havia dit en un primer moment que les directives relatives al coronavirus no l’obligaven a aïllar-se malgrat haver tingut contacte amb una persona infectada. «Hauria d’haver sigut més perspicaç i haver comprovat dues vegades les instruccions que m’havien donat. Sento molt no haver entès que havia de fer això», va dir la dirigent socialdemòcrata a Facebook.

Un sondeig realitzat per la cadena de televisió MTV3 va revelar que dos terços de les persones interrogades qualificaven la seva sortida d'«error greu». L’oposició també va atacar durament la cap de Govern per no haver vist un missatge de text durant la nit en el qual se l’informava que havia d’aïllar-se tant sí com no. El seu telèfon de la feina s’havia quedat a casa.

A Finlàndia, l’epidèmia va estar durant molt temps entre les més baixes d’Europa. Però actualment, el país coneix un repunt amb un nombre de contagis diaris d’uns 300 per cada 100.000 habitants.