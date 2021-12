El cantautor Ramon Muntaner ha mort aquest dijous a l'edat dels 71 anys a causa d'un infart, segons ha informat la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) en un comunicat. Reconegut i recordat per la seva faceta com a autor fonamental en la història de la cançó a Catalunya, ha estat el director de la SGAE a Catalunya i Balears des del 1996. Nascut el 29 de setembre de 1950 a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), va ser compositor, lletrista i també autor dramàtic. Comptava amb més de 220 obres adscrites de gèneres com la cançó i música de pel·lícules i sèries de televisió de drama, comèdia i ballet.

Muntaner va estudiar solfeig, piano i guitarra i va cursar estudis de Psicologia a la Universitat de Barcelona. Del 1971 al 1989 es va dedicar plenament a la creació musical, va celebrar concerts i enregistrar discos com a compositor de músiques per al teatre, el cinema i la televisió. L'SGAE recorda que Muntaner és considerat un autor fonamental en la història de la cançó a Catalunya "amb un estil molt personal i modern, de gran èxit entre el públic jove" de la Catalunya de mitjans dels anys 70. És autor de nou discos enregistrats, trenta músiques per a teatre, quatre curtmetratges, quatre llargmetratges i setze programes i sèries de televisió. Amb gran i profunda tristesa ens acomiadem de Ramon Muntaner:Ja et trobem molt a faltar. La Junta Directiva, el Consell de la SGAE i el conjunt de treballadors de l'entitat ens sumem al dolor de la família a la qual traslladem el més sentit condol pic.twitter.com/BCZIR5hSF6 — SGAE Catalunya (@sgae_cat) 9 de diciembre de 2021 Va musicar els textos de diversos poetes catalans i va ser el primer en dedicar un disc íntegrament a Miquel Martí i Pol, 'Presagi', del 1976. Destaquen els seus discos 'Veus de lluna i celobert', del 1979; 'Balades i cançons', del 1980, i 'El pas del temps', del 1982. També és de destacar la composició de la música per a obres teatrals i pel·lícules com 'La plaça del Diamant', de Francesc Betriu, o 'La teranyina', d'Antoni Verdaguer. Lluís Llach, companys seu a l'escenari, l'ha volgut acomiadar amb un missatge que ha compartit a les xarxes socials. S'ha mort en Ramon Muntaner, per a molts de nosaltres un referent permanent i magnífic . El meu condol a la seva companya, als seus fills, i un desig de pau per a ell. — Lluís Llach (@lluis_llach) 9 de diciembre de 2021 L'any 1990 va ser nomenat director del centre Ressons del Departament de Cultura de la Generalitat. L'any 1992 va incorporar-se com a director artístic de l'Espai de Dansa i Música de la Generalitat i com a director del Mercat de Música Viva de Vic, càrrecs que va ocupar fins a principis del 1996, quan va ser nomenat director a Catalunya de la SGAE. A partir d'aquell moment va ocupar diferents càrrecs com el de director de l'entitat a la Zona Mediterrània (Balears, Catalunya, València i Múrcia) i, finalment, el que ocupava actualment com a director de la SGAE a Catalunya i les Balears. Entre el repertori de la seva discografia destacaven Cançó de carrer (1975) i La plaça del Diamant (1983). Va formar part, entre altres, del patronat de la Fundació Privada Sitges Festival Internacional de Catalunya, del patronat de Phonos Fundació Privada, del patronat de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), del Consell de Política Lingüística de la Generalitat, del Consell Econòmic de Casa Àsia, del Consell editorial de la Revista Musical Catalana, del Consell d'Administració del Club Català de Cultura i del Consell de Cultura de Barcelona.