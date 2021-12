María Forqué –‘Virgen María’, pel seu nom artístic– torna a ser tema de conversa. L’excèntrica filla de Verónica Forqué va convertir-se en trending tòpic quan va visitar fa poc la seva mare al plató de ‘Masterchef Celebrity 6’ i ara, arran de la mort de l'artista, la recerca d'informació sobre ella s'ha tornat a disparar. Amb gairebé 150 mil seguidors a Instagram , se coneix per exposar unes provocadores ‘performances’ a les xarxes socials i per ser una musa d'Onlyfans.

L’artista és fruit del matrimoni de Verónica Forqué amb el director de cine Manuel Iborra, de qui es va separar el 2014, després de 34 anys de relació. Forqué va estudiar Belles Arts, decidint seguir amb la tradició artística de la seva família.

Nus i seminus

A part de la seva música com a DJ, el seu art destaca per nus i seminus, pels seus extravagants vestits i maquillatge i per coreografies de ‘pole dance’. A més,també per escenes i imatges retocades amb Photoshop que són una mica ‘creepy’.

Com ho va ser ‘Blood Bath’, una ‘performance’ en la qual Virgen María posava despullada i amb talons de plataforma transparent dins d’una banyera plena de sang falsa. Instagram li va suspendre el compte. «M’agrada crear coses estètiques, que atraguin, però que alhora incomodin,» explicava en una entrevista per a ‘El Mundo’. Ser transgressora i provocar és la principal inspiració per a Forqué, que ha expressat que la realitat li resulta avorrida i que per això recorre a «un món de perversió i foscor».

L’artista ha reconegut que d’adolescent va tenir problemes amb l’alimentació. «Em van crear un concepte molt estrany del que era ser dona i tenir un cos sexual i vaig patir problemes d’alimentació perquè no volia tenir pit», afirma. Tot i això, afirma que mostrar el cos i que l'acusin de «puta» per tenir el pit gran i no tapar-se ja no la preocupa. Virgen María afirma que ha trobat la forma d’expressar-se a través del seu cos.

El ‘sou’ d’Only Fans

I no només a les xarxes socials. Forqué també publica contingut a la plataforma Only Fans. On assegura que guanya fins a 5.000 mil euros mensuals amb els seus dos perfils. En un publica part del seu art i en l’altre, el seu contingut i art més explícit, ja que Instagram i altres xarxes socials com TikTok no ho permeten.