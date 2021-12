La capella ardent de Verónica Forqué, que va aparèixer morta ahir, dilluns, al seu domicili, s'instal·larà aquest dimecres al Teatre Español d’11 del matí a 4 de la tarda segons han explicat fonts familiars.

Al centre Anatòmic Forense de Madrid s'està realitzant durant el matí d'avui l'autòpsia al cos de Forqué i s'espera que els familiars la puguin vetllar ja a la tarda al Tanatori de San Isidro de Madrid des de mitja tarda.

La capella ardent que s’instal·larà aquest dimecres serà oberta al públic. L’actriu va actuar dalt d'aquest escenari amb l'obra ‘Doña Rosita’, en un muntatge de Miguel Narros, i el 2020 com a directora de l’obra ‘Españolas, Franco ha muerto’.

L’actriu va ser la reina de la comèdia durant els vuitanta, amb les pel·lícules com ‘La vida alegre’, ‘Sé infiel y no mires con quién’, ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’ o ‘Kika’. Nombroses personalitats del món del cine i del teatre, on també va desenvolupar gran part de la seva carrera, han mostrat en les últimes hores la seva consternació per la mort de Forqué. També ho han fet companys del programa ‘Masterchef’, on va participar durant els últims mesos, que han recordat la seva simpatia, la seva dolçor, la seva espiritualitat i la seva tendresa.