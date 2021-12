El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha suspès la seva agenda pública prevista per a aquest dijous després de trobar-se confinat per contacte estret amb un cas positiu de covid, segons han informat Europa Press fonts del Ministeri. Garzón es troba a l’espera de rebre els resultats d’un test de diagnòstic de covid-19, però aquestes mateixes fonts han assegurat que es troba bé i sense símptomes.

El ministre ha cancel·lat els dos actes que tenia programats per avui per «precaució» i d’acord amb el que estableix el protocol d’actuació per a contactes estrets amb casos de covid. Així, no podrà inaugurar l’estudi de l’OCU sobre l’exclusió financera a Espanya que se celebra a les 10.00 hores a l’hotel NH Príncipe de Vergara (Madrid), ni tampoc podrà presentar la ‘Guia per a l’elecció de joguines sense estereotips sexistes’ a la seu del Ministeri a les 10.45 hores.