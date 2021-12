A falta d'una setmana perquè sigui 31 de desembre, El Hormiguero va convidar ahir a la nit Cristina Pedroche per promocionar les campanades d'Antena 3. Durant l'entrevista, la col·laboradora de ‘Zapeando’ va crear més expectació sobre el seu look per a l’última nit de l’any. El motiu? Pedroche va aparèixer amb una perruca perquè no volia revelar el seu nou pentinat.

En les promocions que s’han emès, Pedroche s’ha despullat pels carrers de Madrid i fins i tot ha fet broma dient que es tallaria els cabells. La presentadora va afirmar que apareixia amb perruca perquè no vol «que se sàpiga què hi ha sota». «Aquest any passen més coses al voltant, no és només el vestit i el que em pot o no cobrir», expressava.

La col·laboradora va parlar de com va anar gestant aquest nou ‘look’ amb Josie, el seu estilista. Al principi ella li enviava referències i ell les va rebutjar per complet. Va ser ell que va acabar enviant-li una idea; «Quan m’ho va ensenyar, em van saltar les llàgrimes i vaig dir ‘sí’», va comentar Pedroche.

Per si no hagués creat prou expectació, Pedroche va avançar que «no és un vestit com a tal». «No hi ha tela com a tal. És una altra cosa. És un missatge. El que estem donant és un missatge», va afegir. Això sí, ja va avançar que no es tracta de ‘body painting’ com indicaven al plató.