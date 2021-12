Els seguidors de Rosalía estan més feliços que mai. La popular cantant catalana ha fet públic el seu perfil privat d’Instagram, on recull moltes fotos de la seva relació amb el també cantant Rauw Alejandro, així com un nu integral que ha encès les xarxes socials. En aquest compte fins ara privat que la de Sant Esteve Sesrovires va obrir el gener de 2021 hi ha publicat centenars d'imatges de tota mena. Des que va sortir a la llum, desenes de milers d’usuaris han començat a seguir-lo.

I és que Rosalía sap com cridar l’atenció. La catalana ha aconseguit catapultar-se fins a l’estrellat musical al mateix ritme que el seu nom s'ha anat fent gran i més gran a les xarxes socials, on acumula més de 18 milions de seguidors. De les moltes fotos que es poden veure en aquest perfil, amb el nom Holamotomami, els internautes ja han escollit quines són les que més els agraden. Algunes de les que tenen més ‘likes’ són les que Rosalía ha compartit amb la seva parella o amb el gos del cantant, Taro, l’última publicació del compte fins al moment. De tota manera, la imatge que més ha impactat ha estat el nu integral que va compartir el 3 de novembre amb el missatge «te amo». View this post on Instagram A post shared by @holamotomami En aquest compte, Rosalía publica fotografies molt íntimes mostrant des del que porta dins de la bossa de mà fins al seu retrat més sexi. En aquesta última imatge, l’artista apareix completament despullada, reflectida en un mirall, i amb les seves parts íntimes tapades amb un cor dibuixat.