Rebre un regal i que el remitent sigui una persona morta sembla estrany, però és el que han estat vivint els amics de Freddie Mercury (1946-1991) des que l’icònic vocalista de Queen va morir.

El 24 de novembre es va complir el 30è aniversari de l’adeu de l’artista a causa de la sida, però Mercury, conegut per la seva gran humanitat, i conscient que moriria, va ordenar al seu testament que els grans magatzems londinencs Fortnum & Mason enviessin una cistella nadalenca cada any als seus amics i els seus fillols. Tots figuren en una llista escrita pel mateix músic uns dies abans de morir, quan ja sabia que no passaria el Nadal amb ells.

Després de tres dècades de la seva mort, tots reben l’obsequi, la factura del qual està pagada per l’herència del músic. «Creiem que és un gest encantador, que se sap que passa cada any», va confirmar un portaveu d’aquesta companyia a ‘Daily Mirror’.

El desig de qui va ser líder de Queen s’ha complert durant aquestes tres dècades escrupolosament i com ell volia. A Mercury li encantava alegrar la vida als altres i mai es preocupava per les despeses. De fet, sempre deia: «Pot ser que els diners no comprin la felicitat, ¡però sí que la poden donar!».

No s’ha d’oblidar que la seva mansió i la meitat de la seva herència van acabar en mans de la seva exdona i amiga íntima Mary Austin i del seu últim nòvio, Jim Hutton.

Segons Peter Freestone, amic i assistent personal del compositor: «Freddie pensava més en altres persones que en si mateix. Sabia que gent com jo i el cuiner i exnòvio Joe el cuidaríem», va dir en una entrevista per a ‘Times’. I va afegir: «Per Nadal, convidava tots aquells amics que sabia que no tenien casa o família on anar durant les festes».

Elton John, que va ser amic íntim i confident del guitarrista, ja va parlar de la immensa generositat de Mercury en la seva autobiografia, a les pàgines de la qual recorda com el matí de Nadal de 1991, un mes després de la seva mort, va rebre una pintura d’aquarel·la com a regal pòstum.

«En una bonica funda de coixí vaig rebre una pintura d’aquarel·la. En la nota que venia deia: ‘Vaig veure això en una subhasta i vaig pensar que t’encantaria. T’estimo’», detalla. Al llibre també relata que es va emocionar amb el gest: «S’estava morint i encara pensava en els seus amics. Encara tinc la funda de coixí al costat del llit. Aquest era el tipus de persona que era Freddie. Era molt ple d’amor i vida», afirma.