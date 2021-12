Quin famós de Hollywood convidaria a dinar en un bon restaurant si tingués l’oportunitat? Annie Bond ho té clar: Ryan Gosling sí, Leslie Mann no. Aquesta cambrera d’un establiment de Los Angeles ha tingut l’oportunitat de servir a grans estrelles del cine i de la música i no ha dubtat a explicar la impressió que li han causat en un vídeo que ha pujat a TikTok i que en poques hores s’ha fet viral amb 2,8 milions de visites.

Així, una de les ‘celebrities’ que ha atès és Lady Gaga, que qualifica com a «extremadament amable». En el costat oposat, la pitjor nota se l’emporta el realitzador i actor Judd Apatow, «un comensal groller», segons la cambrera. I és que tant Apatow com la seva dona, l’esmentada actriu Leslie Mann, sembla que no van ser gens educats, pel que reben un 1 sobre 10. «Volia que m’agradessin, però van ser grollers», detalla Bond, tot i que matisa: «Potser tenien un mal dia». En cap moment del vídeo la jove precisa de quin restaurant es tracta, però sí que deixa clar que hi treballa des de fa cinc anys i que durant aquest temps ha atès un munt de famosos. Per això parla amb coneixement de causa. De fet, Bond no només té bones paraules per a Ryan Gosling, també per a la seva dona, la també actriu Eva Mendes. Tots dos van sopar al costat de les seves dues filles i van ser «tan bonics, tan educats» que no dubta a donar-los un 11. «M’agradaria estar en el seu matrimoni», afegeix divertida.

També elogia la intèrpret Anna Faris, que descriu com una de les «persones més amables i meravelloses del món». Sobre Keanu Reeves destaca que el protagonista de ‘Matrix’ és «humil» i que li va deixar «una bona propina», mentre que Drew Barrimore «és un raig de sol». El cantant Drake és una altra de les celebritats a les que ha pres nota. No és dels millors comensals, només està «bé», per això es mereix un 6. I sobre Ryan Murphy, el productor d’‘American Horror Story, si bé el descriu com «superintimidador», reconeix que deixa molt bones propines. Entre els milers de comentaris que ha rebut Bond, molts coincideixen amb les seves opinions. De fet, alguns seguidors aprofiten per explicar que ells també han tingut trobades agradables amb Lady Gaga, Ryan Gosling i Eva Mendes.

Cal assenyalar també que altres famosos són recordats per marxar del local sense deixar ni un cèntim o per les seves generoses propines. En especial destaca la gasiveria de David i Victoria Beckham, que tenen fama de no deixar mai propina, igual que Katie Holmes, que fa un temps va dinar amb una amiga en un local de moda de Los Angeles i la cambrera va córrer darrere seu, indicant que s’havien oblidat de deixar-li una propina. Aquests últims haurien d’aprendre de veteranes estrelles com Sharon Stone i Tom Selleck. En el cas de la protagonista d’‘Instint bàsic’, el passat setembre va afegir una propina «escandalosament generosa» en una coneguda braseria de Nova York. Segons el propietari del restaurant, Keith McNally, l’actriu va deixar 580 euros en una factura de 220. «Trencaré la meva promesa de no revelar mai el nom d’un client famós de Balthazar només perquè aquest client ahir a la nit era Sharon Stone, que va ser escandalosament generosa amb el seu cambrer», va escriure McNally en el seu compte d’Instagram.

El seu col·lega Tom Selleck també s’ha guanyat a pols el lloc d’actor esplèndid, després de deixar 1.650 euros en un compte de 170 en un establiment de la Gran Poma. A més, el protagonista de ‘Magnum’ va deixar una nota escrita a mà que deia: «Per a Elios [el restaurant on havia menjat], soc honrant el ’ Tip Challenge’ del meu amic Donnie Wahlberg amb la meva sincera esperança d’un any millor». Cal recordar que Wahlberg té una cadena d’hamburgueseries.