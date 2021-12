Any rere any, Jordi Wild (Jordi Carrillo) es manté com un dels creadors de continguts en llengua castellana amb més seguidors de les xarxes socials. Per aquest motiu, la plataforma Youtube ha donat un paper protagonista al manresà en el seu vídeo recopilatori del 2021 per als usuaris espanyols i sud-americans, el 'Rewind Hispano 2021'.

Wild, que acaba de rebre el títol de podcaster més escoltat de Spotify a tot l'Estat, apareix al vídeo anual de Youtube parodiant el seu propi projecte 'The Wild Project' amb una entrevista a Lady Dimitrescu, una de les principals antagonistes del videojoc 'Resident Evil: Village'. Enguany, el 'Rewind Hispano 2021' ha estat produït per AlecMolon i el seu equip DHC Films. Es tracta d'un vídeo recopilatori molt semblant al 'YouTube Rewind' però què destaca el millor dels influencers de parla hispana i amb un gran número de gags i referències al món audiovisual d'aquest últim any. Aquí podeu veure el 'Rewind Hispano 2021':