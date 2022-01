El fill de 17 anys de la cantant irlandesa Sinead O’Connor, Shane, va ser trobat mort després que se n’hagués denunciat la desaparició aquesta setmana, segons confirma aquest dissabte la policia irlandesa, que havia fet una crida per localitzar-lo.

El jove havia desaparegut aquest dijous, suposadament després de marxar d’un centre mèdic on es trobava sota vigilància per risc de suïcidi i va ser vist per última vegada a Tallaght, al sud de Dublín.

Un portaveu policial ha confirmat avui a mitjans locals que «després de la recuperació d’un cos a l’àrea de Bray, a Wicklow, divendres, 7 de gener, la cerca de Shane O’Connor, de 17 anys, s’ha aturat».

Sinéad O’Connor, de 55 anys, va recórrer a Twitter per retre un homenatge a l’adolescent, que va tenir amb el cantant de folk Donal Lunny, en un commovedor missatge: «El meu fill bonic, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la llum de la meva vida, va decidir acabar la seva angoixa terrenal avui i ara és amb Déu».

La cantant, que va canviar el seu nom a Shuhada’Davitt el 2018, també va penjar una cançó de Bob Marley que va dedicar al seu fill, un dels quatre que ha tingut la irlandesa.

Segons asseguren els mitjans, O’Connor havia amenaçat l’Hospital Tallaght amb una querella en cas que «li passés alguna cosa» al seu fill, que suposadament va marxar d’aquest centre mèdic on es trobava sota vigilància per risc de suïcidi.