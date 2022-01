El milionari nord-americà Robert Durst ha mort aquest dilluns als 78 anys, només tres mesos després que un tribunal de Los Angeles el condemnés a cadena perpètua per l’assassinat de l’escriptora Susan Berman d’un tret al cap l’any 2000.

El seu advocat Chip Lewis ha confirmat a mitjans locals que Durst va morir en un hospital de Califòrnia, on l’havien portat perquè l’examinessin, en patir una aturada cardiorespiratòria.

Durst, de 78 anys, era hereu d’una de les famílies més riques de Nova York, que es va enriquir gràcies al negoci immobiliari, tot i que el 1994 el seu pare va elegir el seu germà petit Douglas per fer-se càrrec de l’empresa familiar.

Durst era el protagonista de ‘The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst’, la sèrie documental de la cadena HBO sobre diversos casos sense resoldre, i en l’últim episodi del programa va confessar els crims de forma inconscient, sense saber que l’estaven escoltant. «Què dimonis vaig fer? Els vaig matar a tots, per descomptat», s’escolta dir a Durst en un moment del rodatge en el qual creu estar sol, però que va ser registrat per un micròfon encara obert després d’una entrevista. Durst va ser arrestat just abans que s’emetés l’episodi final.

La condemna a cadena perpètua en contra seva es va confirmar el setembre passat, un mes després que un jurat popular declarés l’empresari culpable d’un delicte d’assassinat pel qual va ser formalment acusat el 2015, tot i que Durst ja era sospitós de dos assassinats més que es remunten més de tres dècades enrere.

Va matar una testimoni d’un altre crim

D’acord amb el veredicte, Durst va tirotejar Berman, amb qui mantenia una amistat, a casa seva, a Beverly Hills (Los Angeles, Califòrnia, EUA), ja que la dona havia presenciat un altre crim suposadament comès per ell.Berman va morir abans d’explicar als investigadors el que sabia sobre la desaparició de Kathleen McCormack, l’exdona de Durst que es troba en parador desconegut des de 1982.

McCormack va desaparèixer sense deixar rastre el 1982 després de manifestar el seu desig de divorciar-se de Durst, en un cas que va quedar sense resoldre.Una dècada més tard la policia va reobrir la investigació i l’any 2000 Berman, que fins aleshores havia intercedit com a amiga a favor de Durst, va aparèixer morta d’un tret al cap poc abans que poguessin interrogar-la sobre el que havia passat a McCormack.

Tercera desaparició

A aquestes dues desaparicions s’afegeix una tercera, el 2001, i per la qual Durst es va declarar culpable, però va ser absolt. El magnat va admetre matar i posteriorment desmembrar el seu veí en un poble de Texas. El cos va aparèixer trossejat flotant al mar.

Durst va ser jutjat i exculpat per un jurat, que va determinar que havia actuat en defensa pròpia després d’un enfrontament amb la víctima, tot i que l’acusació va indicar que la veritable intenció de l’empresari era robar la identitat del seu veí per eludir la Justícia.

L’empresari, assenyalat també per la desaparició de la seva dona i per l’assassinat d’un dels seus veïns, ja havia sigut hospitalitzat l’octubre passat per covid-19 tan sols dos dies després de ser condemnat.