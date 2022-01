La lletra de 'Hentai', la nova cançó que ha avançat Rosalía del seu pròxim disc, Motomami, que es publicarà aquest 2022, ha dividit els seus fans. Fins i tot, alguns d'ells s'han atrevit a criticar-la. La polèmica es va iniciar després de la publicació d'un breu vídeo en el compte de Tiktok de la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En el clip, on se la veu asseguda en un telecadira de l'estació d'esquí de Vaquèira, la catalana entona part de la nova lletra: “Te quiero ride, como a mi bike / Hazme un tape, modo Spike [Lee] / Yo la batí, hasta que se montó / segundo chingarte, lo primero Dios”.

La que sembla la pròxima balada de l'artista, no ha acabat d'agradar del tot als seus seguidors. Alguns asseguren que la seva lletra massa explícita i altres no estan conformes amb el canvi d'estil entre 'El mal querer' i les seves últimes cançons. La resposta de la catalana no ha tardat a arribar. Davant l'acolliment del seu nou avançament, Rosalía ha respost a les crítiques dels fans amb un tuit on assegura que no els entén.

Las personas q os está molestando la letra de Hentai estáis bien?? — R O S A L Í A (@rosalia) 16 de enero de 2022

Del nou disc de la catalana, 'Motomami', que sortirà al llarg d'aquest any, en una data que encara no s'ha oficialitzat, ja s'han conegut un parell d'avançaments. Per exemple, 'La fama', cançó que interpreta amb The Weeknd, com ja va fer amb 'Blinding Lights', i en la qual el canadenc canta alguns versos en castellà. El mes passat va arribar el segon avançament, 'Saoko', una cançó urbana en la qual ret homenatge a Daddy Yankee, un dels més grans exponents del reggaeton. Van ser 30 segons en els quals apareix amb una moto i un casc. També l'acompanya la seva parella, amb el qual es fa un petó davant la càmera. No obstant això, 'Hentai' discorre per altres rumbs i no ha rebut els mateixos aplaudiments a les xarxes socials, on els usuaris han quedat atònits per una lletra incomprensible.

Interpretació de l'àlbum a 'Rolling Stone'

La cantant ja va avançar que les seves noves creacions podrien generar comentaris un reportatge publicat en la revista 'Rolling Stone' al novembre.

Diego Ortiz, periodista de la prestigiosa revista musical, que ha pogut escoltar ja part del nou àlbum, va descriure així el disc: "'Motomami' és una obra mestra plena de dissonància, sintetitzadors i òrgans saturats. És un treball innovador i d'avantguarda que captura les arrels i capacitats tècniques de Rosalía, deixant-te amb més preguntes que respostes una vegada que acabes. Ella desafia la música comercial tal com la coneixem. Cors enganxosos o ritmes uniformes? No. De fet, ella desmunta l'estructura tradicional de la música pop en espanyol, fent de les arrels un acompanyament melòdic, no rítmic". El periodista assegurava que hi ha tota classe de gèneres en aquest pròxim treball, barrejats amb samples i donant una sensació d'harmonia perfecta entre bachata, hip-hop, deambow, flamenc i melodies al piano.