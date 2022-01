Antonella. Així es diu la filla d'Antonio Orozco que acaba de néixer i que ha deixat bocabadats els usuaris de les xarxes socials. L'artista ha anunciat que va convertir-se en pare per segona vegada el mes de desembre passat. «L'any 2021 va acabar amb una alegria per a la nostra família. Som molt feliços per poder compartir amb vosaltres que hem sigut pares d'una nena golafre, saníssima i bonica», ha apuntat l'intèrpret de L'Hospitalet de Llobregat, de 49 anys.

«Gràcies infinites a totes les persones que ens han mostrat el seu afecte en aquest temps i sobretot pel respecte a la intimitat de la nostra unitat familiar», ha conclòs l'autor de temes com 'Mi Héroe' en un text que acompanya imatge de la petita. El secret més ben guardat de l'artista és la identitat de la mare. A Orozco no se li coneix parella des del traspàs de la seva exmuller Susana Prat, que va morir per un càncer el 2017. La notícia ha impactat, però probablement haurà fet molta il·lusió a Jan Orozco, el primer fill del cantant, de 13 anys. El primogènit d'Orozco segueix les passes del seu pare i s'està convertint en un músic en potència, fet que no dubta mai en compartir el seu pare.