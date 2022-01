Julia Otero va tornar a trepitjar el plató d'El Hormiguero aquest dimecres a la nit després d’haver superat un càncer. La periodista, que ha reprès recentment el seu programa de ràdio a Onda Cero, es va obrir en canal i va parlar de com s'ha enfrontat al càncer de còlon.

«Vull deixar clar que no soc estendard de res. Soc una malalta més de càncer, que ha passat 11 mesos molt durs com molta gent. No vull fer-me abanderada de res. La meva intenció és ajudar a la gent que no té veu i si dic alguna cosa que pot ser útil a algú, genial», va expressar quan va començar a parlar sobre la malaltia.

Otero va recordar com va viure el diagnòstic: «Vaig anar a una revisió rutinària i, de sobte, em vaig despertar de la colonoscòpia, vaig veure cares rares i em van dir el que tenia. Va ser un xoc traumàtic de tal magnitud que és difícil explicar-ho. És veritat que es pot tremolar de por».

"Vaig anar a una revisió rutinària i, de sobte, vaig veure cares rares. Va ser un xoc traumàtic de tal magnitud que és difícil explicar-ho"

«No és el passat el que torna, és la melancolia del futur que potser no viuràs. Et poses a pensar en els teus fills, en els nets que potser no veuràs, en la casa que estàs fent a la muntanya que no estrenaràs. És melancolia del futur més que del passat», va comentar la periodista.

Otero va explicar d’una manera molt didàctica com es va produir el càncer al seu cos. Les culpables van ser unes cèl·lules «egoistes, perquè van a la seva. Immortals, perquè no paren de reproduir-se. Es reprodueixen a una velocitat enorme. La químio el que intenta és ajustar aquesta velocitat. La que s’està reproduint és la que més líquid absorbirà de la quimioteràpia. I, a més, són viatgeres, aquesta és la part que fa més por».

«Les meves cèl·lules egoistes ja no hi són, primer les van radiar, després les van enverinar i després les van tallar i les van extreure. Però no sé si tinc alguna cèl·lula viatgera», va expressar. «Per què diem que el càncer són quatre o cinc anys? Perquè alguna d’aquestes cèl·lules es pot haver escapat a través d’un gangli, pot haver arribat al corrent sanguini i fer camí com feien els conquistadors a descobrir nou món», va continuar.

«Eludeixen tots els controls. Surten del corrent sanguini i s’enganxen allà, creen el seu propi sistema circulatori fins a produir una metàstasi. Les cèl·lules que produeixen això són supercèl·lules. Les més perverses de totes», va concloure la periodista.