L’actor alemany Hardy Krüger, nascut a Berlín tot i que establert als Estats Units, ha mort als 93 anys, segons han comunicat fonts del seu agent a Hamburg.Krüger va morir a Palm Springs, a Califòrnia, on havia establert la seva residència i on va transcórrer bona part de la seva carrera com a actor.

Nascut a Berlín el 12 d’abril del 1928, a Krüger se’l considera el primer «rostre alemany» que va aconseguir fer carrera a Hollywood després de la Segona Guerra Mundial. Havia treballat ja com a jove actor sota l’Alemanya nazi i fins i tot va participar, amb 15 anys, en una pel·lícula de la propaganda del règim. Però va aconseguir el reconeixement internacional a Hollywood, principalment després del seu paper protagonista a la pel·lícula bèl·lica ‘The one that got away’ (1957). Entre el 1945 i fins a finals de la dècada dels vuitanta va arribar a intervenir en unes 70 pel·lícules, moltes rodades als Estats Units i juntament amb estrelles com Claudia Cardinale, Sean Connery, Yul Brynner, Charles Aznavour, Cathérine Deneuve i James Stewart. En la seva àmplia filmografia destaquen els títols de ‘El vol del fènix’ (EUA 1965) i ‘Un pont massa llunyà’ (EUA 1977).Va treballar amb John Wayne a ‘Hatari’ (1962) i va compaginar la seva activitat en el cine amb produccions televisives, a més de com a escriptor i autor de novel·les. Va intervenir, així mateix, en el film francès ‘Sibila’ (França 1962), guanyadora de l’Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, on interpretava un veterà del Vietnam responsable de la mort d’un nen vietnamita. «El nostre més sentit condol a la seva dona Anita, amb la qual va estar feliçment casat durant 46 anys, i a tota la seva família», ha escrit el seu representant de premsa, en el comunicat informant sobre la seva mort.