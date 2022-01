El cantant Meat Loaf, conegut per l’àlbum ‘Bate out of hell’, ha mort a l’edat de 74 anys, tal com ha revelat la seva pàgina oficial de Facebook aquest divendres. L’intèrpret i actor nord-americà, també conegut com a Michael Lee Aday, va tenir una carrera de sis dècades, i va vendre més de 100 milions d’àlbums arreu del món.

«Des del seu cor fins a les teves ànimes... no deixis el rock!», va dir la declaració