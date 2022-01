L’artista nord-americà Bob Dylan va vendre tot el seu catàleg de música gravada a Sony el juliol passat, va anunciar dilluns el gegant de la indústria musical. L’acord comprèn gairebé 60 anys de la música del llegendari cantant de folk i country, des del seu àlbum debut homònim del 1962 fins a «Rough and Rowdy Ways» del 2020. L’acord també cobreix els «drets de futurs nous llançaments» de les cançons, segons un comunicat de premsa que no especifica la suma del contracte.

Bob Dylan, de 80 anys i premi Nobel de Literatura, ja havia venut els seus drets d’autor –a part dels drets de gravació– a Universal, competidora de Sony, a finals del 2020 per una quantitat estimada en aquell moment en 300 milions de dòlars. Els drets de gravació estan per sobre dels drets de reproducció i distribució. Aquesta vegada, webs especialitzades en la indústria musical, com Billboard i Variety, esmenten una suma superior als 200 milions de dòlars.

Segons Sony, l’acord, segellat el juliol del 2021, però anunciat aquest dilluns, reforça una relació de llarga data amb Bob Dylan, que va signar el 1961 a Columbia Records, una subsidiària del gegant de la música.

Els titulars de drets de gravació poden decidir sobre reedicions futures

Els titulars de drets de gravació poden decidir sobre reedicions futures, mentre que els titulars de drets d’autor obtenen dividends sobre la reproducció a l’aire o la transmissió d’una pista, les vendes d’àlbums o l’ús en publicitat i pel·lícules. Els repertoris dels gegants de la música han sigut objecte de diverses transaccions importants en els últims mesos, una tendència impulsada en particular per l’‘streaming’ i la covid.

A mitjans de desembre, Bruce Springsteen havia venut els drets d’autor i de gravació de tot el seu repertori a Sony per més de 550 milions de dòlars.