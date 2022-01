En les seves més dues dècades d’història, ‘Gran Hermano’ ha catapultat a la fama tota mena de personatges. Però sens dubte, un dels noms més recordats és el de Nuria Yáñez, més coneguda com a Fresita, que va aconseguir la victòria en la cinquena edició del ‘reality show’ de convivència. La seva vida va fer un tomb radical des d'aquell moment, passant a col·laborar en programes com ‘Al tu lado’ i convertint-se en una de les cares més populars de la televisió, treballant també en diverses cadenes autonòmiques.

Actualment, Fresita viu allunyada de la televisió estatal, però continua lligada al món de la comunicació amb ‘Cuéntaselo a Nuria’, el seu propi programa de ràdio. En una entrevista amb Outdoor, afirma que no aniria «a programes polèmics» perquè no li agrada «parlar malament de la gent»; tot i així, sí que està disposada a tornar a participar en un ‘reality’: «Un dels meus somnis és participar a ‘Supervivientes’», diu.

En el terreny personal, la de Salou manté una relació amb Tony, a qui coneix des que eren adolescents. «Va ser una nit d’estiu, fa uns anys, quan vam coincidir i ja no ens hem tornat a separar», explica. El pròxim pas serà el casament, que esperen poder celebrar aviat després d’haver-lo ajornat per la covid: «Vull que sigui a l’església de Salou, tirar el ram al mar i que el convidat d’honor sigui Rappel, perquè al sortir de ‘GH’ em va aconsellar molt bé».

L’esmentat mitjà també informa que Fresita i Tony estan immersos en una lluita per una herència milionària que els podria canviar la vida. «El patrimoni familiar és molt important i hi hem de lluitar. La meva parella es va deixar manipular per un bufet d’advocats que ara està en litigi», explica la guanyadora de ‘Gran Hermano 5’, que podria aconseguir 2,3 milions d’euros distribuïts en diverses propietats.