La cantant Ana Torroja ha rebut el títol de marquesa de Torroja, segons l’ordre que publica aquest dimarts el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Després de la mort del seu pare, José Antonio Torroja Cavanillas, Ana Torroja (Madrid, 1959) ha rebut el marquesat de Torroja, una distinció aristocràtica que el dictador Francisco Franco va atorgar al seu avi patern a títol pòstum el 1961.

Així ho indica avui el BOE, que, «de conformitat amb el que preveu el reial decret de 27 de maig de 1912, aquest ministeri, en nom de sa majestat el Rei, s’ha dignat a disposar que, previ pagament de l’impost corresponent, s’expedeixi, sense perjudici de tercer de millor dret, la reial carta de successió com a marquesa de Torroja a favor de la senyora Ana Torroja Fungairiño".

La madrilenya, veu d’èxits intemporals com ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘Barco a Venus’, ‘Mujer contra mujer’ i ‘Me cuesta tanto olvidarte’, es va convertir en una estrella internacional al costat dels germans Cano, el trio que va formar Mecano.

La banda va anunciar una llarga retirada temporal als anys 90 a causa d’un problema de salut de Torroja, que va perdre la veu. Recuperada, el 1997 va publicar el seu primer disc en solitari i ha continuat concentrada en la seva carrera musical. En el seu últim treball, ‘Mil razones’, va col·laborar amb joves productors d’electrònica com El Guincho, Alizzz, Atica FM, Henry i Capi.