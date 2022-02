La presència a les llars de petits insectes és habitual, sobretot si vius en plantes baixes o propers a zones verdes. Formigues, escarabats i mosques són els més fàcils de veure, però n'hi ha un altre de molt molest, els peixets de plata, també coneguts com a cucs del paper.

El seu nom científic d'aquest insecte és 'Lepisma saccharina' i, tot i que tenir-ne voltant per casa no fa gens de gràcia, són totalment inofensius ja que no piquen ni fan mal. Els peixets de plata són de color gris platejat, mesuren uns 10 mil·límetres de llarg, el seu cos és allargat i angulat, no tenen ales i tenen unes llargues antenes.

El problema és que si en tens de companys de pis, vol dir que en algun punt de la casa hi tens humitat. I si proliferen molt és que a la llar hi troben massa paper, silicona, midó, sucre o restes de pell humana... que és del què s'alimenten.

Els 'lepismas' són ràpids. A més, s'escapen de la calor i se saben amagar bé. Això els fa difícils de detectar. Però alerta, que són insectes que es reprodueixen amb molta facilitat i és convenient posar-hi remei abans que es converteixin en una plaga.

A continuació t'oferim sis trucs per eliminar els peixets de plata de casa:

Evita les filtracions d'aigua

Comprova que no hi hagi cap tipus de problema d'humitat o goteres, ja que l'amagatall preferit d'aquest insecte són els llocs humits. A més, com hem esmentat, no els agrada la llum, per la qual cosa és normal veure'ls en llocs foscos i humits com els lavabos, els soterranis i els àtics.

Mou els mobles

A l'hora de netejar la llar, assegura't de moure els mobles de lloc de tant en tant ja que si no ho fas estàs facilitant que insectes s'amaguin i creïn el seu cau. Entre aquests, hi ha els peixets de plata. Per això, és convenient fer neteges amb profunditat.

Neteja i més neteja

Els peixets de plata s'alimenten de gairebé tota la matèria orgànica que troben al seu pas, especialment del paper, la silicona, el midó, el sucre i fins i tot de restes de pell humana. Per això, cal mantenir unes condicions d'higiene bàsica al pis, sobretot si vius en llocs tancats, amb poca claredat i escassa ventilació.

Esquerdes fora

Tapa tots els forats que vegis per casa, ja que a dins s'hi poden reproduir aquests animalons. Sella totes les esquerdes que hi hagi a les parets, a les cantonades, en els marcs de les portes o en els llums del sostre. Per això, procura utilitzar ciment o qualsevol altre material que no sigui silicona, ja que seria com alimentar-los.

Alcohol etílic

Acabar amb els peixets de plata és complicat, però no impossible. Si aconsegueixes localitzar el niu, sempre en llocs humits i foscos, els experts recomanen ruixar-lo amb alcohol etílic. Fes el mateix si et trobes amb algun 'Lepisma saccharina' per casa.

Fumigador professional

Si la presència d'aquest insecte és molt freqüent i no aconsegueixes fer-lo marxar, el més recomanable és trucar a un fumigador professional perquè faci un diagnòstic de la situació i et proposi alguna solució.

El parany del pot

Si ets dels qui ha decidit caçar els peixets de plata, has de saber que hi ha un mètode casolà. És el parany del pot. Embolica la part exterior d'un de vindre amb cinta de pintor. Després, finca a l'interior flocs de civada. Els 'lepismas' es deleixen pel midó que contenen aquests cereals! A la nit els insectes entraran al pot gràcies a la cinta, però no podran escapar-se ja que el vidre de l'interior els farà relliscar.