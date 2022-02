El tenista Novak Djokovic, que va ser deportat d'Austràlia al gener per no estar vacunat contra la covid-19, ha dit aquest dimarts que estaria disposat a sacrificar grans tornejos abans que ser obligat a vacunar-se contra la covid, però ha rebutjat que se l'associï amb el moviment antivacunes. En una entrevista amb la cadena britànica BBC, el jugador ha afirmat que dona suport el dret d'una persona a triar i que ha estat sempre defensor del benestar.

En ser-li preguntat sobre si sacrificaria tornejos com el de Wimbledon o el de Roland Garros, el tenista va contestar: "sí, aquest el preu que estic disposat a pagar". Sobre la polèmica sobre el seu visat australià i la seva absència del torneig d'Austràlia, Djokovic va indicar que havia obtingut un certificat mèdic que li permetia entrar en territori australià perquè s'havia recuperat de la covid-19.

La cancel·lació del visat per part d'Austràlia

No obstant això, el ministre d'immigració del país, Alex Hawke, va cancel·lar el visat del jugador amb l'argument que la seva presència a Austràlia era motiu d'"inquietud cívica" i donava impuls als quals no donen suport al programa d'immunització. "Mai he estat en contra de la vacunació", ha afirmat el tenista en referir-se al fet que havia rebut vacunes de nen, però va recalcar que sempre va donar suport a "la llibertat del que et poses en el cos".

Aquesta és la primera entrevista que ofereix d'ençà que va ser detingut al gener a Melbourne i posteriorment deportat. Djokovic, número u del món, va confiar que hi hagi canvis en els requeriments sobre vacunació en alguns tornejos de tenis i va expressar el seu desig de poder jugar molts anys més. Malgrat tot, es va mostrar disposat a sacrificar les estadístiques i la possibilitat de ser el millor tenista de tots els temps a fi de defensar el seu dret a no vacunar-se.

Les decisions que ell pugui prendre, ha agregat, "són més importants que qualsevol títol o qualsevol altra cosa. Tracto d'estar en sintonia amb el meu cos tot el que puc". No obstant això, es va mostrar obert a la possibilitat de vacunar-se en el futur perquè "tots tractem de trobar de manera col·lectiva, la millor solució possible per a posar fi a la covid".

"Mai he estat en contra de la vacunació. Ho entenc de manera global, tothom està tractant de fer un gran esforç per a bregar amb aquest virus i veure, esperem, aviat la fi a aquest virus", ha agregat en l'entrevista.