L’actor Juan Antonio Quintana, conegut per la seva interpretació en sèries televisives com ‘Ana y los siete’, ‘Hospital central’ i més recentment ‘El ministerio del tiempo’, ha mort aquest dimarts als 83 anys en una residència de Valladolid, segons fonts familiars.

Actor de teatre, cine i televisió, Juan Antonio Quintana havia nascut a Saragossa el 1939, on va forjar una vocació per l’escena encarrilada des dels 17 anys amb el seu debut a la Universitat de Saragossa amb l’obra ‘La lección’, d’Eugène Ionesco. A la Universitat de Saragossa, on va cursar Filosofia i Lletres, també es va forjar com a actor durant vuit anys que van culminar amb la seva participació en el muntatge de ‘Fuenteovejuna’, de Lope de Vega, dirigit per Alberto Castilla al Teatre Nacional Universitari de Madrid.

L’obra va merèixer el Gran Premi del Festival Mundial de Teatre celebrat a Nancy (França) i, dos anys més tard, el 1966, va escometre el seu primer muntatge amb ‘El sí de las niñas’, de Leandro Fernández de Moratín. Va ser el reconeixement a una trajectòria que va continuar a Valladolid, on va fixar la seva residència des de 1968, va crear el 1970 el Corral de Comedias de Valladolid –la seva primera companyia de teatre– i es va casar el 1974 amb la pintora i escenògrafa Mery Maroto, traspassada el 2019 i amb la qual va tenir una filla, l’actriu Lucía Quintana.

Posteriorment va exercir la docència a diversos instituts però no per això va desatendre una vocació que el va portar el 1976 a la creació de l’Aula de Teatre de la Universitat de Valladolid, on van desfilar en els seus començaments actors com Diego Martín, Eva Hache, Carlos Domingo, la seva filla Lucía Quintana i fins i tot l’actual alcalde de Valladolid, Óscar Puente, durant la seva etapa com a aficionat.

Però va ser a partir de la seva jubilació quan, en dedicar-se al cine i la televisió, va cobrar popularitat i dimensió nacional a través de recordats papers com el de l’entranyable avi de la sèrie ‘Ana y los siete’ (2002-2005) o el de Basilio a ‘Amar en tiempos revueltos’ (2011).

La televisió va multiplicar la seva popularitat en sèries on va lluir el seu talent: ’Manos a la obra’ i ‘Petra Delicado’ (1999), ‘El comisario’ (2001), ‘Sin tetas no hay paraíso’ (2009), ‘Las chicas de oro’ (2010) i ‘El ministerio del tiempo’ (2016) amb la seva interpretació de Santiago Ramón y Cajal (2016).

Aquell any, a l’agost i al final de la representació de ‘Los Manrique con la reina’, va anunciar a Madrigal de las Altas Torres (Àvila) que patia la malaltia de Parkinson. El 2019 va morir la seva dona i durant la pandèmia va contraure en dues ocasions el coronavirus.

Juan Antonio Quintana va ser homenatjat el 2000 al Teatre Calderón de Valladolid i una butaca del Teatre Zorrilla porta el nom d’un actor que al cine va deixar la seva empremta en films com ‘Mamá es boba’ (1997), ‘La vida de nadie’ (2002), ‘GAL’ (2006) i ‘Los girasoles ciegos’ (2008).