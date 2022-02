La jove porto-riquenya de 25 anys Sofía Jirau ha complert un somni. Tal com ha dit a les xarxes socials: «Un dia ho vaig somiar, ho he treballat i avui és un somni fet realitat».

Jirau s’ha convertit en la primera persona amb síndrome de Down a treballar com a model per a Victoria’s Secret. La jove ha explicat que el secret per complir els seus desitjos és «estimar-me a mi mateixa». La model de Puerto Rico formarà part de la nova campanya de Victoria’s Secret que s’estrena aquest dijous: ‘The Love Cloud Collection’.

La col·lecció de sostenidors i calcetes presenta una de les seves alineacions de models més diversa fins ara, mostra dones de diferents formes, mides i orígens.

Jirau ha agraït a tots els seus seguidors d’Instagram el suport que sempre ha rebut en els seus projectes. També ha aprofitat per donar les gràcies a l’empresa nord-americana per «veure en mi una model sense límits i fer-me part de la campanya d’inclusió Love Cloud Collection».

Orgullosa dels seus orígens, ha declarat que res l'enorgulleix més que veure la seva illa «celebrant aquest èxit». Finalment, ha volgut enviar un missatge d’optimisme a totes aquelles persones que lluiten per complir algun somni: «Gent meva, somieu en gran. Per dins i per fora no hi ha límits».