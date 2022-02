La mort del ‘youtuber’ Jamal Edwards als 31 anys ha sacsejat el Regne Unit. L’empresari musical, director, DJ i fundador de la plataforma de música urbana en línia SB.TV va morir aquest diumenge, segons ha confirmat el seu equip a la BBC.

Amb només 23 anys, l’artista, originari de Luton, va ser distingit per la reina d’Anglaterra com a membre de l’Orde de l’Imperi Britànic per la seva aportació a la música. Entre els seus mèrits hi ha la creació de SB.TV, una plataforma ‘online’ de música urbana que acumula 1,2 milions de subscriptors i que va ajudar a impulsar la carrera d’artistes com Ed Sheeran o Skepta. També tenia un canal a Youtube des del 2006 amb més d’1,2 milions de subscriptors.

Una «malaltia sobtada»

De moment no han transcendit detalls sobre les circumstàncies de la seva mort, més enllà del comunicat que ha fet la seva mare, la presentadora de televisió Brenda Edwards, on deia: «Confirmo que el meu preciós fill Jamal Edwards ha mort després d’una malaltia sobtada».

Edwards va assistir aquest mes als premis Brit i dissabte passat va actuar com a DJ en un concert al nord de Londres. Twitter s’ha omplert de missatges lamentant la mort de l’artista, com ha sigut el cas de l’equip de futbol Chelsea o la plataforma YouTube.