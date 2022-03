No hi ha nínxol que se li resisteixi a Zara. Després de sorprendre amb diverses col·leccions per a gossos, de ioga o, just ara, una per Sant Valentí –¡visca el vermell Valentino!–, el barco insígnia del grup Inditex acaba de sorprendre amb Zara Novias, una nova col·lecció de vestits de núvia a preus assequibles i inspirada en dissenys que han portat Meghan Markle, Kate Moss, Sandra Bullock o Jennifer Aniston, entre altres dives de Hollywood.

Des de 59,95 euros i fins a 129 euros les núvies que tenen pensat casar-se aquest 2022 estan de sort, i per partida doble. Ja que a més de poder celebrar el seu gran dia, tenen una nova firma a l’última i ‘low cost’ en què poden triar el seu vestit de casament, apostant pels patrons senzills, elegants –gens recarregats–, alhora que sofisticats i última tendència. «Una proposta fresca per a una dona contemporània que anhela un futur brillant», diu la marca en la presentació. Els models de núvia de Zara no només prioritzen la comoditat, sinó que s’inspiren en vestits estiuencs que ha lluït un bon grupet de ‘celebrities’. En total, sis dissenys per triar, en color ivori o ocre, a més d’altres complements, com capa, diadema i llenceria en seda. Com Meghan Un dels que més ha cridat l’atenció ha sigut el vestit amb coll ‘halter’, inspirat clarament en el segon vestit que va lluir Meghan Markle per a la recepció del seu casament amb el príncep Enric el maig del 2018. Una elecció sòbria però sofisticada la versió de la qual a Zara costa 129 euros. View this post on Instagram A post shared by OneFabDay | Weddings (@onefabday) Inspiració Moss o Bullock El model de Zara llarg setinat de coll pujat en color or, amb màniga llarga acabada en puny i botons folrats en mateix teixit, amb detall de beines i plecs, obertura a esquena i tancament al coll amb botons, s’inspira en el glamur dels anys 20, i, sens dubte, en el vestit que va portar la ‘top’ Kate Moss a la festa de The Golden Age Of Couture, o l’actriu Sandra Bullock a la pel·lícula ‘La proposta’. El de Zara costa 129 euros. Seda, brodats i talls ‘midi’ Model midi de seda transparent de màniga curta, coll solapa i escot en punta ajustable amb cordons. El preu és de 129 euros. Una altra proposta ‘midi’ amb volant brodat, a un preu de 59,95 euros.