Amb un emotiu missatge de gratitud per als seus admiradors mexicans, Jared Leto va posar aquest dijous junt amb Adria Arjona al Museu Soumaya a la Ciutat de Mèxic per promocionar el seu nou film, ‘Morbius’, en què dona vida a un antiheroi que li va permetre fer una cosa que «mai havia intentat», ha assenyalat

«Morbius és un lluitador, un somiador, està buscant una cura per salvar-se a si mateix i als altres, n’admiro això, d’ell. Va ser una oportunitat per fer una cosa que no havia fet abans i pertànyer a Marvel. Vaig aprendre molt del seu costat fosc també», ha destacat.

Amb melena llarga, grans ulleres de Gucci, camisa transparent, abric ample amb estampat de lleopard i unes sabates daurades amb taló, l’actor, també conegut per ser un rocker amb la banda 30 Seconds to Mars, es va fer fotos amb els fans i, fins i tot, es va posar el tradicional barret mexicà que li va deixar el públic.

A la premsa que l’esperava també li va comentar que el que més disfrutava del país era «la passió de la seva gent i el menjar».

A la presentació també hi havia la protagonista femenina de la cinta, Adria Arjona, que dona vida a la promesa de l’antiheroi, anomenada Martine, que passa de ser una víctima del doctor bioquímic als còmics, a una dona amb tota la força i «representació llatina» al film.

«És súper forta, súper intel·ligent, el personatge de Morbius no funcionaria si no fos per Martine. Crec que és un moment bonic en la nostra història per la dona llatina, perquè ens donin importància i aquesta pel·lícula ho fa», va respondre l’actriu a Efe en el seu pas pel ‘photocall’.

Des del seu punt de vista, el missatge més potent que la pel·lícula transmet és que «el mal no existeix sense el bé i viceversa, i que això és una decisió pròpia» i va esmentar que l’experiència més maca de fer aquesta pel·lícula va ser treballar amb el guanyador d’Oscar el 2014, Jared Leto.

A la pel·lícula, que està previst que s’estreni el 30 de març, Leto interpreta el Dr. Michael Morbius, un científic que pateix una malaltia rara i mortal a la sang, i que amb la intenció de trobar una cura pel seu patiment i ajudar els altres, porta a terme perillosos experiments amb l’ADN de ratpenats que sense voler el convertiran en un vampir vivent.