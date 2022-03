La reina Isabel II no assistirà dilluns a una cerimònia religiosa a l’abadia de Westminster, en el que havia de ser el seu primer acte públic després de mesos d’absència per problemes de salut, va anunciar divendres el Palau de Buckingham.

«La reina va demanar al príncep de Gal·les que representi sa Majestat al servei de la Commonwealth a l’abadia de Westminster dilluns», va assenyalar el Palau de Buckingham en un comunicat en el qual no es donaven més detalls sobre la seva absència.

La sobirana de 96 anys havia previst acudir a aquest acte amb motiu del Dia de la Mancomunitat Britànica (Commonwealth), al qual s’esperen que assisteixin 1.500 persones.

Aquesta cerimònia havia de ser el primer acte públic en mesos d’Isabel II després de patir diversos problemes de salut, inclosa una infecció de covid-19.

Ara tornen els rumors sobre el seu estat de salut, després que anul·lés una recepció diplomàtica el 2 de març, que havia de ser el seu primer acte important des de l’octubre.

Després d’haver passat un mes a l’hospital a l’octubre perquè se li realitzessin «exàmens preliminars» sobre els quals mai es va donar cap detall, la sobirana britànica realitza «tasques lleugeres» des del seu castell de Windsor, per consell dels metges.

La reina «mantindrà altres actes compromesos prèviament, inclosos els presencials que té la setmana que ve», va afegir Buckingham.

Així, Isabel II té programada el 29 de març la cerimònia en record del príncep Felip, el seu marit, que va morir l’abril del 2021.

covid lleu

Malgrat la seva salut de ferro, després de l’hospitalització a l’octubre la reina va anul·lar diversos desplaçaments importants, com el viatge a la Conferència sobre el Clima (COP26) de Glasgow, al novembre. El Palau de Buckingham va explicar llavors que tenia problemes a l’esquena, per justificar una altra cancel·lació uns dies més tard.

La reina, que el 6 de febrer va complir 70 anys al tron (tot un rècord per a un monarca britànic), va aparèixer aquests últims mesos en alguna ocasió caminant amb un bastó, i durant una trobada amb dos alts càrrecs militars a Windsor a mitjans de febrer, va reconèixer que li costa «moure’s, mentre assenyalava la seva cama esquerra».

El 20 de febrer, Buckingham va anunciar que la reina tenia la covid-19, però que els seus símptomes eren «lleus». I el seu fill, el príncep Carles, va afirmar a principis de març que Isabel II «ja estava molt millor».

Cap d’Estat de 15 dels 54 països dels cinc continents que formen la «Commonwealth», la monarca sent molt apreci per la Mancomunitat britànica. La cerimònia de dilluns (per a la qual s’ha compost una música especial pels 70 anys de regnat), havia de ser transmesa en directe per televisió.

Al juny hi ha previstos quatre dies de festejos per celebrar el jubileu de platí de la reina (70 anys al tron), amb desfilada militar a Londres, dinars als jardins públics, reconstitució històrica dels seus 70 anys de regnat i concert al palau de Buckingham.

Des que va començar la pandèmia, la monarca viu retirada al castell de Windsor, uns 40 km a l’oest de Londres, on ha celebrat la immensa majoria dels seus compromisos oficials, ja sigui en línia o en persona, com quan dilluns va rebre el primer ministre canadenc Justin Trudeau.