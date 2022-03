L'actor estatunidenc William Hurt ha mort aquest diumenge per causes naturals als 71 anys, segons el portal de notícies Deadline. La mort de Hurt ha estat confirmada pel seu fill, també anomenat William Hurt, a aquest portal. Hurt feia 72 anys en una setmana.

L'actor va guanyar un premi Oscar pel seu paper en 'El beso de la mujer araña' (1985) i va protagonitzar altres pel·lícules reconegudes com 'Al filo de la noticia' (1987) o 'Hijos de un dios menor' (1986).

"Ens entristeix profundament informar que l'actor William Hurt, intèrpret del professor Hobby en 'A.I. Inteligencia Artificial' de Steven Spielberg ha mort als 71 anys", ha informat en un comunicat la productora Amblin Entertainment de Spielberg.

"Com a actor, William va treballar des de l'interior, projectant la humanitat dels seus personatges cap a fora. Gràcies, William, per demostrar-nos amb coherència a través dels teus papers on neixen els somnis: del cor", prossegueix el text d'Amblin.

En els últims anys de la seva carrera va ser acusat d'agressions i abusos sexuals durant el rodatge de 'Hijos de un dios menor' per la seva ex-xicota Marleen Matlin.