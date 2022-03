La ruptura entre el futbolista del Betis Marc Bartra i la periodista Melissa Jiménez continua essent tema de conversa. Han passat més de dos mesos des que es fes pública la seva separació i des d’aleshores cap dels dos s’ha pronunciat al respecte. Tampoc han explicat els motius que van dur el matrimoni a prendre la decisió de separar els seus camins després de vuit anys de relació, cinc dels quals casats, i tres fills en comú. Per això, els fans estan pendents de tot el que Bartra i Jiménez publiquen a les xarxes socials a la recerca de respostes.

Cada pas que fan, cada història o foto que comparteixen a les xarxes socials són objecte d’estudi. Ara ho és una història publicada per Bartra a Instagram. S’hi pot llegir «no pots controlar les accions de ningú, la lleialtat ve del cor». És un missatge, o millor dit, un dard per a la seva ex, qui ja ha refet la seva vida sentimental?

Encara que l’exparella guarda silenci, fonts pròximes asseguren que el novembre del 2021 ja vivien per separat i la seva ruptura va ser una decisió meditada perquè passaven per una greu crisi iniciada mesos enrere. Al gener, després d'anunciar la ruptura, van firmar l’acord de separació davant notari.

Jiménez ha anunciat aquesta setmana que tornarà a posar-se davant de les càmeres cobrint el Mundial de Fórmula 1 per Dazn. Respecte a la seva vida personal, la revista ‘Hola’ va publicar unes fotos mentre passejava amb Tom Claessen, el director de l’equip Van Amersfoort Racing de la Fórmula 3. Sembla que Jiménez no només té el cor ocupat, sinó que a més comparteix la seva afició per les carreres de cotxes amb el seu nou company.