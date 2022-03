El fundador de Tesla, Elon Musk, un dels homes més rics del món, ha revelat que té síndrome d’Asperger en el programa de màxima audiència nord-americà «Saturday Night Live» (SNL), aquest dissabte passat a la nit. Tusk no és l’únic personatge famós que té aquesta malaltia. També l’activista Greta Thumberg té aquest trastorn de neurodesenvolupament que afecta les habilitats comunicatives i d’interacció social.

Musk, es va convertir dissabte passat en presentador-convidat del SNL. L’anunci el va fer en el seu monòleg inicial, explicant que era el primer amfitrió del programa que tenia aquest trastorn caracteritzat per dificultats en el desenvolupament de les habilitats socials, «o almenys el primer a admetre-ho».

Elon Musk reveals he has Asperger’s syndrome during SNL monologue https://t.co/XZBEHkNN1d — The Washington Post (@washingtonpost) 9 de mayo de 2021

En el programa, l’empresari es va enriure d’ell mateix pel seu to de veu monòton, la seva afició a causar enrenou a les xarxes socials, el sonat moment en què va participar en un podcast mentre fumava marihuana i, fins i tot, pel nom del seu fill, anomenat X Æ A-12 i que es pronuncia com un «gat colpejant un teclat».

«Mirin, sé que de vegades dic o escric coses estranyes a les xarxes socials, però és simplement com funciona el meu cervell. A qualsevol que hagi ofès, només vull dir-li: He reinventat els cotxes elèctrics i estic enviant gent a Mart en un coet, ¿pensaven que seria un tio normal i relaxat?», va remarcar. Sobre aquest trastorn hi ha múltiples falses creences i un fort estigma encara avui dia. De fet, el psiquiatre que el va detectar era un austríac que va col·laborar amb l’Alemanya nazi de Hitler.

L’aparició de Musk en el programa havia generat expectatives per ser una figura pública, però també per la seva defensa de les criptomonedes i, en especial, el dogecoin, sobre la que va afirmar que serà «el futur de les divises», que el seu valor anirà «a la lluna», però que no obstant és una «estafa». Pocs dies després d’aquestes afirmacions el preu d’aquesta moneda va caure un 30%. A més, amb motiu del Dia de la Mare als Estats Units el presentador va convidar també la mare de Musk, l’exmodel Maye Musk.