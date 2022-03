El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha agraït a Mila Kunis i el seu marit, el també actor, Ashton Kutcher, els seus esforços per ajudar Ucraïna enmig de la seva guerra amb Rússia.

L’actriu, originària d’Ucraïna que se’n va anar a viure als Estats Units quan era petita, i Kutcher han creat una campanya de GoFundMe que fins ara ha recaptat gairebé 33 milions d’euros per als esforços d’ajuda humanitària i els refugiats. De fet, la parella ha promès també que donarà 2,5 milions de la seva pròpia butxaca, segons ha publicat ‘E! News’.

Aquest diumenge, Zelenski va donar les gràcies a la parella i va assegurar que es troben «entre els primers a respondre al nostre dolor. Ja han recaptat 33 milions i els estan enviant a @flexport i @Airbnb per ajudar els refugiats. Agraïts pel seu recolzament. Impressionat per la seva determinació. Ells inspiren al món. #StandWithUkraine», ha comentat el president per videoconferència.

«Avui soc una ucraïnesa orgullosa», ha escrit Kunis a la pàgina de GoFundMe. «Mentre que la meva família va arribar als Estats Units el 1991, jo vaig néixer a Txernivtsí, Ucraïna, el 1983. Els ucraïnesos són persones orgulloses i valentes que mereixen la nostra ajuda en moments de necessitat. Aquest atac injust contra Ucraïna i la humanitat en general és devastador i el poble ucraïnès necessita el nostre recolzament.... Mentre som testimonis de la valentia dels ucraïnesos, també som testimonis de la càrrega inimaginable d’aquells que han elegit la seguretat. Innombrables quantitats de persones han deixat enrere tot el que coneixen i estimen per buscar refugi. Amb res més que el que podien carregar, aquests refugiats ucraïnesos necessiten vivenda i subministraments immediatament».

La intèrpret es va referir també a la situació a la seva terra natal en una entrevista amb Maria Shriver, i va assenyalar que estava «sorpresa» per les persones que estan lluitant allà, fins i tot amb les seves pròpies armes improvisades. «És inspirador», va afegir, expressant també la seva admiració per Zelenski.