Tant Isa Pantoja com la seva cosina Anabel van reaccionar aquest dimarts a la caòtica escena que es va produir durant l’arribada d’Isabel Pantoja a la Ciutat de la Justícia de Màlaga. La neboda de la cantant va lamentar a Telecinco la «humiliació» a la qual va ser sotmesa, mentre que la seva filla va mostrar la seva preocupació per l’estat en el qual es troba.

El que no s’havia pronunciat encara era Kiko Rivera, que actualment manté una inexistent relació amb l’artista. No obstant, un dia després que la seva mare declarés als jutjats, el DJ ha compartit les seves impressions en el seu perfil d’Instagram.

«Ahir va ser un dia complicat. Soc humà, tinc cor i no va ser un moment precisament bonic», reconeix Kiko en un missatge que també utilitza per fer autocrítica: «Quan estem en calent i enfadats podem arribar a dir coses que realment no sentim, així som els humans».

En aquest sentit, el fill de la intèrpret expressa que espera «de cor» que no li passi «res dolent» a la seva mare. No obstant, matisa que «ja és hora que es posi en mans de gent que la pugui ajudar», llançant-li d’aquesta forma un dard al seu oncle Agustín: «I tot i que li dolgui, separar-se de qui no li fa bé».

«La millor defensa no és atacar i alegrar-se del mal aliè, perquè pot posar-se en contra teu. I això ho haurien d’aprendre alguns. Si t’equivoques pagues i això és una cosa que per sort o per desgràcia per a d’altres és així», afegeix Kiko, paraules que criden l’atenció tenint en compte les contundents paraules que va pronunciar ahir Fran Rivera a ‘Espejo público’.

«Jo ja no formo part d’aquesta família, però això no treu perquè ahir fos un dia de merda. Recordin que soc humà i tot i que no vulgui saber res d’això, no deixa de ser la meva mare», finalitza Kiko Rivera.