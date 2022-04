Alain Delon, mític intèrpret de ‘Rocco y sus hermanos’, ‘El gatopardo’, ‘A pleno sol’ i ‘El eclipse’, entre altres títols, no vol continuar vivint i ha sol·licitat el suïcidi assistit. L’actor francès de 86 anys es podria sotmetre a l’eutanàsia, ja que resideix a Suïssa. Al seu país natal, aquesta pràctica és il·legal.

El segon dels quatre fills de l’intèrpret ha admès en una entrevista a la cadena RTL que el seu pare li ha demanat ajuda per sotmetre’s a un suïcidi assistit i que ha accedit a ser al seu costat en els seus últims moments: «Sí, és cert, m’ho va demanar», ha confirmat el també actor de 57 anys.

L’adeu

Després que Anthony Delon informés de la intenció de l’intèrpret de morir, el mateix actor ha deixat un missatge de comiat: «M’agradaria agrair a tots els que m’han acompanyat al llarg dels anys i m’han donat suport; espero que els futurs actors puguin trobar en mi un exemple no només en el lloc de treball, sinó en la vida quotidiana, entre victòries i derrotes. Gràcies. Alain Delon», ha compartit l’actor en un comunicat.

L'any 2021, l’actor francès es va mostrar a favor de l’eutanàsia en una entrevista al setmanari suís ‘L’Ilustré’: «Hi pots estar d’acord o no, però almenys tens el dret a fer-ho. Hi estic totalment a favor», va respondre Delon.

La mort de la seva exdona

Alain Delon té poques forces per continuar vivint; el 2019 ja va patir un ictus i sembla que ha sigut incapaç de superar la mort de la seva exdona Nathalie Delon (Francine Canovas), que va traspassar l’any passat. Nathalie Delon va morir d’un càncer de pàncrees després d’haver intentat sotmetre’s a l’eutanàsia, però no ho va poder fer per les lleis franceses.