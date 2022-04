Les revistes del cor han arribat aquest dimecres al quiosc plenes de notícies d’impacte. Les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez s’han posat les botes comentant-les en el capítol d’aquesta setmana del videopodcast ‘Mamarazzis’.

L’exclusiva que Carla Vigo, la neboda de la reina Letizia, ha donat a la revista ‘Lecturas’ ha motivat el safareig entre Fa i Vázquez. ¿Quant haurà cobrat la jove per parlar del suïcidi de la seva mare i de la relació que té amb la seva tieta? A més, Vigo ha aprofitat l’exclusiva per declarar-se obertament bisexual i presentar el seu nòvio, Álvaro Uceda.

El nou canvi estètic de José Ortega Cano no ha passat desapercebut: s’ha gastat 2.500 euros en un microempelt de celles, i Vázquez i Fa han volgut dir-hi la seva. ¿Li queden bé o no?

Rere l’exclusiva de Chabelita i Asraf a Egipte

De vegades, el més important no és la notícia per si mateixa, sinó com s’ha gestat. En el capítol 6 de ‘Mamarazzis’, Vázquez i Fa expliquen com es va fer el reportatge de Chabelita i la seva parella, Asraf, a Egipte per a la revista ‘Semana’. La parella va visitar les piràmides, la Gran Esfinx... i les periodistes han parlat amb el paparazzi que va fer les fotografies.

¿Vols saber què opinen les ‘Mamarazzis’ sobre que Anticorrupció investigui Luis Medina, fill de Naty Abascal? Medina i el seu soci van cobrar una comissió de gairebé sis milions d’euros de l’Ajuntament de Madrid per fer d’intermediaris en la venda de material sanitari durant la pandèmia.

¡Per cert! Si tens més ganes de ‘Mamarazzis’, Lorena Vázquez i Laura Fa seran aquest dijous al ‘Sálvame Limón’ comentant l’actualitat de les ‘celebreties’ del nostre país.