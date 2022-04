Luis Medina s’ha convertit en un dels noms propis que més hem sentit en les últimes hores, després de la querella que la Fiscalia Anticorrupció ha interposat contra ell i contra el seu soci, Luceño Cerón, per haver cobrat, presumptament, comissions «exagerades» –6 milions d’euros– en la compra de material sanitari per a Madrid a l’inici de la pandèmia.

Així, Anticorrupció l’acusa en el seu escrit d’haver comès, presumptament, els delictes d’estafa agreujada, falsedat documental i blanqueig de capitals, per haver venut a un preu desmesurat –i mentre centenars de persones morien a causa de la covid al nostre país– material procedent de la Xina d’una qualitat bastant inferior a l’acordada. I es diu que hauria sigut Luis, per la seva amistat amb un familiar de Martínez Almeida, qui hauria contactat amb l’Ajuntament per tancar l’acord.

A més, i amb els 6 milions d’euros obtinguts –en el cas del marquès de Villalba 1– el fill de Naty Abascal i el seu soci haurien comprat un iot, diversos Rolex i fins a una dotzena de cotxes de luxe, adquisicions molt qüestionades per la procedència dels diners.

Una impactant informació que Medina ha puntualitzat a ‘El Confidencial’, on ha trencat el seu silenci. L’empresari reconeix que va cobrar 1 milió d’euros, però assegura que és la «comissió normal» que es percep en aquests casos. «No és il·legal, però comprenc que hi hagi gent que no ho entengui», ha assenyalat.

Al contrari que el seu fill, Naty Abascal prefereix guardar silenci i, fugint de les nostres càmeres al sortir de casa seva, ha entrat en un centre comercial a tota velocitat evitant pronunciar-se sobre els problemes legals de Luis. Molt unida al seu fill, la model s’ha mostrat molt seriosa i capcota, fet que denota que no estan sent moments fàcils per a la família. ¡Clica el ‘play’ i no et perdis les seves primeres imatges després de la querella d’Anticorrupció contra el marquès de Villalba!