El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha estat multat per la policia per celebrar el seu aniversari en ple confinament, el juny del 2020, segons han confirmat fonts del 10 de Downing Street. La Metropolitan Police ha inclòs Johnson i el seu ministre de Finances, Rishi Sunak, a la llista d'una cinquantena de persones sancionades per incomplir les restriccions decretades per frenar la pandèmia. La festa per la qual Johnson serà multat va ser el 19 de juny del 2020, entre les dues i les tres de la tarda, quan segons apunta la televisió britànica ITV, una trentena de companys de govern li van donar un pastís d'aniversari i li van cantar l'aniversari feliç. Aleshores, les trobades interiors de més de dues persones estaven prohibides.

La decisió de la policia britànica de multar Johnson ja ha despertat reaccions entre els partits de l'oposició, i creixen les veus que, de nou, li demanen la dimissió. Quan va esclatar l'escàndol per les festes al 10 de Downing Street, Johnson va demanar perdó des del parlament de Westminster, però va assegurar que en la majoria dels casos les trobades havien estat en contextos "de feina". En un comunicat, la Metropolitan Police ha informat que ha enviat avisos de multa a 50 persones per "violacions de les regulacions de la covid-19".