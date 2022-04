Torna la Met Gala a la franja habitual, el primer diumenge de maig. El dia 2 del pròxim mes se celebraran els ’Oscars’ de la moda i a la part inferior de les invitacions, que ja s’han enviat als centenars de convidats ‘vip’, hi ha una inscripció de mida petita, però de vital importància: el ‘dress code’, el codi de vestimenta.

El 2020, per a la ‘Camp: Notes on Fashion’, el tema va ser la trivialitat. El 2021, per a l’exposició ‘In America: A Lexicon of Fashion’, el tema va ser la independència nord-americana. I el 2 de maig del 2022, per a ‘In America: An Anthology of Fashion (Als EUA: Una antologia de la moda’), es demanarà glamur daurat i corbata blanca.

Com les sèries de moda

Els famosos podran jugar a disfressar-se amb roba inspirada en ‘Gilded Age’, tan de moda ara gràcies a sèries d’època com ‘La edad dorada’ (HBO Max) o també la de ‘Los Bridgerton’ (Netflix). O que tan bé va retratar el 1993 Martin Scorsese el 1993, a ‘La edad de la inocencia’, amb una joveníssima Winona Ryder, al capdavant d’un repartiment estel·lar, on també hi havia Michelle Pfeiffer i Daniel Day-Lewis.

Elise Taylor, de ‘Vogue’, revista que organitza l’esdeveniment, amb la directora Anna Wintour al capdavant, ha explicat el tema i els seus orígens, i va escriure que els colors de l’època «eren tons de joies rics i profunds» i que «els barrets eren una necessitat per sortir i, sovint, estaven adornats amb plomes». En resum, l’extravagància cotitzarà a l’alça a les escalinates del Museu Metropolità d’Art de Nova York el 2 de maig.

L’eclosió de Nova York

’L’edat daurada, que es va estendre del 1870 al 1890 (a Mark Twain se li atribueix l’encunyació del terme el 1873), va ser un temps de prosperitat, canvis culturals i una època de plena industrialització sense precedents. En aquells anys les grans fortunes sorgides aparentment de la nit al dia, amb negocis pròspers com l’incipient ferrocarril, van aixecar els gratacels de Nova York. En aquell temps es va patentar la bombeta de Thomas Edison (1882) i el telèfon d’Alexander Graham Bell (1876), la Cinquena Avinguda va créixer i va créixer i el 1893 va néixer la revista ‘Vogue’, amb la missió de publicar el «punt de vista dels ciutadans cultivats del món».

Metres i metres de tela

Gràcies als nous telers elèctrics i de vapor la moda va viure una època d’excessos, metres i metres de tela. Els vestits de les dones combinaven molts tèxtils, com setí, seda, vellut i serrells, a més d’ornaments sumptuosos amb encaixos, llaços, volants i volants. Els colors eren rics i profunds, amb volença pels tons daurats, com les joies.

El 2 de maig veurem aquestes propostes posades al dia a la pròxima Met Gala 2022. Els ‘amfitrions’ seran els actors Regina King, Blake Lively i Ryan Reynolds aquesta vegada, a més del compositor i productor d’‘Encanto’, Lin-Manuel Miranda. Per la seva part, tornaran a exercir de copresidents honoraris el dissenyador Tom Ford, el director d’Instagram, Adam Mosseri, i la directora de ‘Vogue’, Anna Wintour.