L'actriu madrilenya Rosa Mariscal, més coneguda pel seu paper de la doctora Andrea Valverde a la sèrie "Hospital Central", ha mort als 52 anys, segons ha informat a través de les xarxes socials l'Acadèmia de Cinema.

Mariscal, (Madrid, 1970), la causa del qual d'un càncer, es va convertir en un rostre popular gràcies al festeig del seu personatge en "Hospital central" amb el doctor Vílchez (paper que interpretava el també mort el mes passat Jordi Rebellón), també va participar en altres sèries com a "Periodistas", "7 vidas" o "Herederos". Segons ha indicat també la Unió d'Actors, la capella ardent de l'actriu s'ha instal·lat en el Tanatori Sud de Madrid.

La madrilenya també va participar en el rodatge de pel·lícules com a "Agujetas en el alma" de Fernando Merinero, "Cuando vuelvas a mi lado" de Gràcia Querejeta o "Amor, curiosidad, prozak y dudas", de Miguel Santesmases. En el teatre va donar vida a personatges d'obres com "Todos eran mis hijos" o "Una bala perdida"; i va participar en curtmetratges com "Cuando cae la tarde", "Sótano" o "Una cierta idea de felicidad".