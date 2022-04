Fa 23 dies que Jesús Mariñas està ingressat a l’hospital, on el van ingressar per aplicar-li el tractament contra el càncer de bufeta que pateix. Tanmateix, sembla que el periodista no acaba de trobar-se del tot bé a causa d’uns efectes secundaris que el tractament li ha ocasionat.

La seva última imatge l’hem pogut veure gràcies a una publicació que ha fet el seu marit Elio en el seu perfil d’Instagram. En aquesta fotografia, es pot veure el periodista al costat del seu marit i un pastís per celebrar l’aniversari d’aquest últim. View this post on Instagram A post shared by Elio Valderrama (@eliovalderramaprescott) Socialité s’ha posat en contacte amb ell per conèixer de primera mà l’estat de salut del periodista després de veure’l visiblement desmillorat. Elio assegura que està «molt feliç amb els seus bombons, però aquí seguim». Alguns amics del seu entorn més pròxim, com la periodista Chelo García Cortés, asseguren que la seva situació continua sent delicada i té alts i baixos. De fet, Chelo ha recalcat el bon estat d’ànim amb què es trobava quan el va anar a visitar a l’hospital aquest divendres. La periodista assegura que en un moment d’eufòria, Mariñas li va assegurar que al setembre se n’anirien junts a Nova York.