El Tribunal Superior de Los Angeles (els EUA) va suspendre aquest dimecres el pare de la cantant Britney Spears com el seu tutor legal, un càrrec que ha exercit durant més de 13 anys. La decisió de la jutge Brenda Penny suposa una victòria per a l’artista, que el mes de juny passat es va pronunciar per primera vegada en contra del seu progenitor, tot i que la tutela es mantindrà a càrrec d’un funcionari de l’estat de Califòrnia amb caràcter temporal.

Després de l’escàndol mediàtic que va suposar la declaració de Britney, el pare va canviar d’opinió i va demanar posar fi a la custòdia de manera immediata, una cosa a què s’oposava l’equip legal de la cantant, que a l’agafar les regnes de la tutela podrà accedir a tota la documentació per investigar possibles abusos de poder. «Crec que la suspensió de Jamie Spears (nom del pare) com a tutor és el millor per als interessos de la tutelada», va dir la magistrada, abans d’afegir que l’ordre tenia efecte immediat.

La sessió, que es va allargar durant gairebé tres hores, va estar protagonitzada per un dur intercanvi de postures entre els advocats de Britney i els del seu pare. El representant legal de l’artista, que va ser contractat aquest estiu gràcies a una autorització de la jutge, va defensar una estratègia per la qual volia que el progenitor fos suspès per transferir la tutela a un empleat públic, John Zabel. D’aquesta manera, l’advocat i el nou tutor accediran a tota la documentació pertinent sobre els 13 anys de tutela gestionada pel pare i podran investigar les presumptes il·legalitats que es creu que va cometre. No obstant, Jamie es va oposar dràsticament a aquest punt i va demanar sense èxit la fi immediata de la tutela, sense més gestions.

El cas ha fet un nou gir aquest cap de setmana després que el diari ‘The New York Times’ publiqués un reportatge amb declaracions de tres persones que han treballat per a Britney durant la seva tutela: un empleat de seguretat, una assistent i la seva cap de vestuari. Entre els testimonis més espinosos, l’exempleat de seguretat va afirmar que el progenitor va demanar col·locar micròfons a la casa de Britney, les trucades i missatges de la qual eren interceptats, fins i tot les comunicacions amb el seu propi advocat i els seus fills.

Es desconeix si el tribunal de Califòrnia coneixia aquestes pràctiques, que, en cas d’haver-se fet a l’esquena dels tribunals, posaria contra les cordes al seu pare, responsable últim de la tutela.